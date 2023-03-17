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«Домой по паспорту не ходят»: Чалов раскритиковал Fan ID

17 марта 2023, 10:10
8

Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскритиковал систему Fan ID.

«На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всe сказано.

Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (8)
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BRO_football
1679037672
Вот когда какой-нибудь фанат сломает нос Чалову, как игроку Фиорентины или разобьют голову, как вратарю Севильи, вот тогда Чалов изменит своё решение.
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biber.ru
1679038873
и в двери не стучатся
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Иван Петров 1986
1679038901
Зато нет этих дебильных фаер шоу и петард не слышно.
Ответить
Fialet
1679043006
Чалый праф.
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