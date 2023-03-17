Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Домой по паспорту не ходят»: Чалов раскритиковал Fan ID

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскритиковал систему Fan ID.

    «На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всe сказано.

    Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Новости по теме
    Чалов назвал качество Промеса, позволяющее ему много забивать 4
    «Будем реалистами». Чалов не верит в чемпионство ЦСКА 2
    «То ли гений, то ли идиот». Слуцкий – о Чалове 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1467

      Fialet 12 часов назад

      Чалый праф.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19147

      Cleaner 13 часов назад

      Домой по паспорту не ходят? В Думе считают по другому. Всех оцифровать - и в загон!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4156

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Зато нет этих дебильных фаер шоу и петард не слышно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Maks_seo > Иван Петров 1986 12 часов назад

      так весь смысл футбола во всем мире это фанатский движ, крики, шум, и фаер в том числе, но наш футбол видимо захотели убить полностью, международые организации везде исключили, так еще теперь и свои начали уничтожать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      biber ru 13 часов назад

      и в двери не стучатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 часов назад

      Вот когда какой-нибудь фанат сломает нос Чалову, как игроку Фиорентины или разобьют голову, как вратарю Севильи, вот тогда Чалов изменит своё решение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +219

      cska1948 > BRO_football 13 часов назад

      Вы можете гарантировать, что подобного не может совершить человек получивший паспорт болельщика?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6102

      Enter2006 > BRO_football 13 часов назад

      Сломать нос могут везде. Предлагаю тогда FAN-хоккей, FAN-баскетбол, FAN-я вышел из дома, FAN-церковь, FAN-автобус, FAN-туалет, и ещё +300 FAN паспортов придумать. Более маразматичного чем FAN ID придумать невозможно. Это цифровое рабство. А для того, чтобы вычислять неадекватных, можно спокойно использовать и существующие камеры и исполнительную власть, а не издеваться над людьми дебильными паспортами болельщика. У каждого человека есть просто паспорт или св-во о рождении, этого достаточно. Вон в метро без всяких FAN камеры по лицу уже определяют людей и никакой хери как "паспорт для метро" делать не будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      г.Онега 14 часов назад

      как бы не влетело ,от Орешкина за такие слова , хотя всегда можно свалит в средний клуб чемпионатов Турции Израиля и т п

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11