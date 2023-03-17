«Домой по паспорту не ходят»: Чалов раскритиковал Fan ID

Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскритиковал систему Fan ID.

«На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всe сказано.

Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов.