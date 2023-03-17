«Домой по паспорту не ходят»: Чалов раскритиковал Fan ID

Нападающий ЦСКА Федор Чалов раскритиковал систему Fan ID.
«На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всe сказано.
Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Источник: «Чемпионат»