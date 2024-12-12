Лига Европы. «МЮ» одержал волевую победу над «Викторией» благодаря дублю Хойлунда (2:1), Чалов помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» (5:0)

«Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги Европы победил на выезде «Викторию». Чехи вели в счете.

В другой встрече ПАОК разгромил «Ференцварош». Гол с замены забил россиянин Федор Чалов.

Лига Европы. 6-й тур

Виктория (Чехия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 48; 1:1 – Хойлунд, 62; 1:2 – Хойлунд, 88.

ПАОК (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тайсон, 10; 2:0 – Льямас, 29; 3:0 – Чалов, 76; 4:0 – Живкович, 80 (с пенальти); 5:0 – Десподов, 89.

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