Месси хочет вернуться в «Барселону»

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Нападающий Лионель Месси задумался о возвращении в «Барселону».
35-летний футболист готов по окончании сезона сменить «ПСЖ» на каталонский клуб, если он получит подходящее предложение.
Желание аргентинца вернуться в «Барсу» связано с его семьей, которая хочет жить в Испании.
Конфликт Месси с Жоаном Лапортой исчерпан – президент клуба извинился перед Лео за его уход в 2021 году.
Форвард летом станет свободным агентом, поэтому «Барселона» сможет подписать его бесплатно.