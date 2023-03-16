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    Месси хочет вернуться в «Барселону»

    Нападающий Лионель Месси задумался о возвращении в «Барселону».

    35-летний футболист готов по окончании сезона сменить «ПСЖ» на каталонский клуб, если он получит подходящее предложение.

    Желание аргентинца вернуться в «Барсу» связано с его семьей, которая хочет жить в Испании.

    Конфликт Месси с Жоаном Лапортой исчерпан – президент клуба извинился перед Лео за его уход в 2021 году.

    Форвард летом станет свободным агентом, поэтому «Барселона» сможет подписать его бесплатно.

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    Источник: твиттер журналиста Жоана Фонтеса

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    16.03.2023 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2752

      BlackMurder 1 час назад

      Как ппрститутка, что он что неймар

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