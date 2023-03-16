Месси хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий Лионель Месси задумался о возвращении в «Барселону».

35-летний футболист готов по окончании сезона сменить «ПСЖ» на каталонский клуб, если он получит подходящее предложение.

Желание аргентинца вернуться в «Барсу» связано с его семьей, которая хочет жить в Испании.

Конфликт Месси с Жоаном Лапортой исчерпан – президент клуба извинился перед Лео за его уход в 2021 году.

Форвард летом станет свободным агентом, поэтому «Барселона» сможет подписать его бесплатно.