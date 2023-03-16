Стало известно, кто заменит отстраненного арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ

На матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» – «Торпедо» произошла замена судьи VAR, сообщает РФС

Вместо Аркадия Жабченко видеоассистентом на игре в Нижнем Новгороде будет Василий Казарцев.

Смена арбитра VAR связана с отстранением Жабченко от матчей РПЛ на неопределeнный срок после ошибки в игре «Спартак» – «Урал» (1:1) в Fonbet Кубке России.