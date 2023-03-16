Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, кто заменит отстраненного арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ

    На матче 20-го тура РПЛ «Пари НН»«Торпедо» произошла замена судьи VAR, сообщает РФС

    Вместо Аркадия Жабченко видеоассистентом на игре в Нижнем Новгороде будет Василий Казарцев.

    Смена арбитра VAR связана с отстранением Жабченко от матчей РПЛ на неопределeнный срок после ошибки в игре «Спартак»«Урал» (1:1) в Fonbet Кубке России.

    • В первом тайме защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • Эпизод произошел в штрафной площади «Урала» при счете 1:0 в пользу «Спартака».
    • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.

    Новости по теме
    Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака» 30
    РФС объявил о замене арбитров на матчах «Спартак» – «Урал» и «Ростов» – ЦСКА 4
    РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей 11
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 13 часов назад

      Теперь ещё и Кукуляк в "ссылку" может попасть. Судить, я смотрю, скоро совсем не кому будет. Хоть меня позвали бы что ли. Хуже наверное
      не будет ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Ниф-Ниф 13 часов назад

      Да Вася еще почище Жабова зажгёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19127

      Cleaner 13 часов назад

      На матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» – «Торпедо» произошла замена судьи VAR, а стыдно за Спартак...(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11