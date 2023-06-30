Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты

Два судьи пропустят стартовые туры нового сезона российской Премьер-лиги.

Это Ян Бобровский и Анатолий Жабченко – они провалили предсезонные тесты на физическую готовность.

У них будет месяц на пересдачу. Ранее в аналогичной ситуации оказались три инспектора РФС, не сдавшие тест на знания правил футбола.