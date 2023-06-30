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    Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты

    Два судьи пропустят стартовые туры нового сезона российской Премьер-лиги.

    Это Ян Бобровский и Анатолий Жабченко – они провалили предсезонные тесты на физическую готовность.

    У них будет месяц на пересдачу. Ранее в аналогичной ситуации оказались три инспектора РФС, не сдавшие тест на знания правил футбола.

    • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.
    • В начале этой недели департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.
    • Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

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    Источник: «Мутко против»

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14615

      Skull_Boy 20 минут назад

      Совершенно случайно, что одно чудо родом из Питера, как и 2е прошлый раз

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