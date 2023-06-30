Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты

Совершенно случайно, что одно чудо родом из Питера, как и 2е прошлый раз
Два судьи пропустят стартовые туры нового сезона российской Премьер-лиги.
Это Ян Бобровский и Анатолий Жабченко – они провалили предсезонные тесты на физическую готовность.
У них будет месяц на пересдачу. Ранее в аналогичной ситуации оказались три инспектора РФС, не сдавшие тест на знания правил футбола.
- Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.
- В начале этой недели департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.
- Стороны заключили контракт по схеме «2+1».