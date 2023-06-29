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    • Три инспектора РФС не сдали тест на знания правил футбола («Мутко против»)

    Три инспектора РФС не сдали тест на знания правил футбола («Мутко против»)

    Не все инспекторы РФС смогли с первого раза сдать тест на знания правил футбола.

    Трое провалили проверку. У них будет месяц на пересдачу.

    «Сегодня в Москве начался сбор для инспекторов и судей. Начался он с тестов, и пока результаты не очень: сразу три инспектора свои тесты завалили.

    Возможно, одной из причин стал переход инспекторов под управление департамента судейства и его нового руководителя Милорада Мажича: серб, видимо, сразу решил показать, что теперь к инспекторам будут более серьезные требования.

    Логика, кстати, есть – теперь инспекторы будут оценивать матчи не с трибуны стадиона, а в отдельной комнате VAR-центра, слушая переговоры арбитров», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.
    • Не сдавшие тест инспекторы точно пропустят первые туры чемпионата.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    29.06.2023 21:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3338

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Может Мажич порядок наведет в этом судейском газовом болоте.

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