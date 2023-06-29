Не все инспекторы РФС смогли с первого раза сдать тест на знания правил футбола.

Трое провалили проверку. У них будет месяц на пересдачу.

«Сегодня в Москве начался сбор для инспекторов и судей. Начался он с тестов, и пока результаты не очень: сразу три инспектора свои тесты завалили.

Возможно, одной из причин стал переход инспекторов под управление департамента судейства и его нового руководителя Милорада Мажича: серб, видимо, сразу решил показать, что теперь к инспекторам будут более серьезные требования.

Логика, кстати, есть – теперь инспекторы будут оценивать матчи не с трибуны стадиона, а в отдельной комнате VAR-центра, слушая переговоры арбитров», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».