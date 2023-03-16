«Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве

Футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о своем бывшем партнере по «Спартаку» Зелимхане Бакаеве.
— Зелимхан Бакаев сразу выделялся талантом?
— Больше характером и работоспособностью.
— В «Зените» он сейчас на вторых ролях, в «Спартаке» могло бы быть иначе. Нет ощущения, что контрактные дела затмевают сам футбол?
— Ты находишься в команде и примерно понимаешь, какие у кого зарплаты. Зелимхан вышел на уровень футболистов, получающих в два-три раза больше, и задался логичным вопросом: почему так? Важен определенный статус.
Но с возрастом понимаешь, что всегда надо выбирать спортивную составляющую. А финансовая тебя догонит. Можешь навредить карьере и закончить. Будешь, казалось, с деньгами, а несчастлив от этого.
- «Зенит» летом подписал Бакаева как свободного агента.
- В сезоне РПЛ 26-летний игрок провел 14 матчей, забил гол, сделал ассист.
- Футболист стоит 3 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»