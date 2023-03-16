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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве

    Футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о своем бывшем партнере по «Спартаку» Зелимхане Бакаеве.

    Зелимхан Бакаев сразу выделялся талантом?

    — Больше характером и работоспособностью.

    — В «Зените» он сейчас на вторых ролях, в «Спартаке» могло бы быть иначе. Нет ощущения, что контрактные дела затмевают сам футбол?

    — Ты находишься в команде и примерно понимаешь, какие у кого зарплаты. Зелимхан вышел на уровень футболистов, получающих в два-три раза больше, и задался логичным вопросом: почему так? Важен определенный статус.

    Но с возрастом понимаешь, что всегда надо выбирать спортивную составляющую. А финансовая тебя догонит. Можешь навредить карьере и закончить. Будешь, казалось, с деньгами, а несчастлив от этого.

    • «Зенит» летом подписал Бакаева как свободного агента.
    • В сезоне РПЛ 26-летний игрок провел 14 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • Футболист стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 4 часа назад

      бабки похоронили игрока

      0
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      Рейтинг: +554

      эд100 6 часов назад

      кто то ещё не понял, что бакаев как спортсмен сгинул в болоте?..., это очевидно, и поделом

      2
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 7 часов назад

      Ну тут с Зуевым можно поспорить, деньги тоже не последнюю роль играют в жизни спортсмена, эта жизнь очень коротка, пример Рукаку, когда был помоложе и в силе помойка его на руках носила, а сейчас грязью поливает, но он сделал свое дело- заработал бабла( и правильно сделал), так что прав Бакашка, а вот то, что он в помойке лавку до блеска натирает это другой вопрос, но тут ставить его в основу дело тренера, ведь Сегожа не враг себе, чтобы хорошего игрока в запасе держать

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      Рейтинг: +521

      kazak1975 11 часов назад

      Бакаев всё правильно сделал. Играет в настоящей команде, его уважают. Хотел бы играть на износ, без перспективы, ломал бы соперникам ноги в каком-нибудь Химки.

      0
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      Рейтинг: +1961

      Romio-xxx > kazak1975 9 часов назад

      Играет,уважают???Лавочник он кубковый и то кубок завершился))

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > kazak1975 7 часов назад

      Помойка не может быть командой( ни настоящей, ни прошедшей)

      3
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      Рейтинг: +17919

      paracetamol 12 часов назад

      Бакаева знаю, а вот кто такой Зуев?

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      Рейтинг: +5919

      Павелий > paracetamol 11 часов назад

      Так откуда тебе знать российских футболистов? У тебя толчок обклеян фотками Малкома, Дзюбы и других зенитовских баблолюбивых футболёров.

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      Рейтинг: +641

      Номэд > Павелий 5 часов назад

      ++++

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