«Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве

Футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о своем бывшем партнере по «Спартаку» Зелимхане Бакаеве.

— Зелимхан Бакаев сразу выделялся талантом?

— Больше характером и работоспособностью.

— В «Зените» он сейчас на вторых ролях, в «Спартаке» могло бы быть иначе. Нет ощущения, что контрактные дела затмевают сам футбол?

— Ты находишься в команде и примерно понимаешь, какие у кого зарплаты. Зелимхан вышел на уровень футболистов, получающих в два-три раза больше, и задался логичным вопросом: почему так? Важен определенный статус.

Но с возрастом понимаешь, что всегда надо выбирать спортивную составляющую. А финансовая тебя догонит. Можешь навредить карьере и закончить. Будешь, казалось, с деньгами, а несчастлив от этого.