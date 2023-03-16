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  • «Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве

«Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве

16 марта 2023, 00:25
7

Футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о своем бывшем партнере по «Спартаку» Зелимхане Бакаеве.

Зелимхан Бакаев сразу выделялся талантом?

— Больше характером и работоспособностью.

— В «Зените» он сейчас на вторых ролях, в «Спартаке» могло бы быть иначе. Нет ощущения, что контрактные дела затмевают сам футбол?

— Ты находишься в команде и примерно понимаешь, какие у кого зарплаты. Зелимхан вышел на уровень футболистов, получающих в два-три раза больше, и задался логичным вопросом: почему так? Важен определенный статус.

Но с возрастом понимаешь, что всегда надо выбирать спортивную составляющую. А финансовая тебя догонит. Можешь навредить карьере и закончить. Будешь, казалось, с деньгами, а несчастлив от этого.

  • «Зенит» летом подписал Бакаева как свободного агента.
  • В сезоне РПЛ 26-летний игрок провел 14 матчей, забил гол, сделал ассист.
  • Футболист стоит 3 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Спартак Бакаев Зелимхан Зуев Александр
Комментарии (7)
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paracetamol
1678916775
Бакаева знаю, а вот кто такой Зуев?
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kazak1975
1678920066
Бакаев всё правильно сделал. Играет в настоящей команде, его уважают. Хотел бы играть на износ, без перспективы, ломал бы соперникам ноги в каком-нибудь Химки.
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эд100
1678938580
кто то ещё не понял, что бакаев как спортсмен сгинул в болоте?..., это очевидно, и поделом
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alefreddy
1678946143
бабки похоронили игрока
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zigbert
1678963616
Сидя в запасе Бакаев растеряет все свои лучшие качества но видимо высокая зарплата для него важнее.
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