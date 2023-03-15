New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги

Американская газета New York Times выпустила материал о форварде «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Речь там идет в том числе и российском этапе карьеры спортсмена.

«Кварацхелия не подавал больших надежд. В 21 год он играл за «Рубин» – посредственную команду из второстепенной лиги Европы. Это удивительные исходные данные для игрока, который сразу оказался в числе самых разрушительных атакующих сил в мире.

Теперь у Кварацхелии на ладони вся Италия и Европа», – написали американцы.