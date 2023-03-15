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  • New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги

New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги

15 марта 2023, 13:26
13

Американская газета New York Times выпустила материал о форварде «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Речь там идет в том числе и российском этапе карьеры спортсмена.

«Кварацхелия не подавал больших надежд. В 21 год он играл за «Рубин» – посредственную команду из второстепенной лиги Европы. Это удивительные исходные данные для игрока, который сразу оказался в числе самых разрушительных атакующих сил в мире.

Теперь у Кварацхелии на ладони вся Италия и Европа», – написали американцы.

  • Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
  • Игроком интересуются в АПЛ.
  • Хвича с 9 пасами – лучший ассистент сезона Серии А.

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Источник: New York Times
Россия. Первая лига Италия. Серия А Наполи Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (13)
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acor94
1678876998
Посредственный ньюйоркский ред булл даже первый раунд плей офф не прошёл и вылетел от ещё более днищенской Цициннати...
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Bozigit
1678877495
С командой которая дважды обыгрывала Барсу, при чем в рамках одного турнира, так нельзя. Опять политика
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Дедушка Адольф
1678877907
Это правда
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DeStar
1678878385
ну как бы не было- это так. Где сейчас рубин. его почти нет
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Koni_Best_1
1678879402
Рубин даже по меркам России посредственная команда, а по меркам европы дворовая
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rumit89
1678879926
А с чем тут вообще можно спорить , особенно если посмотреть на то сколько болельщиков ходит на матчи нашего чемпионата и к стати на Рубин даже до "фан-уйди" ходило мягко говоря не очень много зрителей, мне как футбольному болельщику конечно обидно ,что Россия скажем так далеко не самая футбольная страна в Европе , но на мой взгляд это просто факт к сожалению , но самое плохое в этой ситуации, что те люди которые руководят нашим футболом такое впечатление делают все чтобы Россия была все менее и менее футбольной страной.
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Shotlandets86
1679156607
Ещë раз расписались в том, что в футболе ничего не понимают. Поэтому у них и соккер.
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