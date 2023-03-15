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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги

    Американская газета New York Times выпустила материал о форварде «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Речь там идет в том числе и российском этапе карьеры спортсмена.

    «Кварацхелия не подавал больших надежд. В 21 год он играл за «Рубин» – посредственную команду из второстепенной лиги Европы. Это удивительные исходные данные для игрока, который сразу оказался в числе самых разрушительных атакующих сил в мире.

    Теперь у Кварацхелии на ладони вся Италия и Европа», – написали американцы.

    • Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Игроком интересуются в АПЛ.
    • Хвича с 9 пасами – лучший ассистент сезона Серии А.

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    Источник: New York Times

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    15.03.2023 13:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 21 час назад

      Ну а что спорить, помойка сколько играла не выходила из группы, хотя самый богатый клуб в гейропе, вот вам и отношение к нашему российскому футболу, да плюс все поскупил ПРОМКВАС, и уровень совсем упал до плинтуса, все идет к одному помойка должна быть шемьпиньоном, а там хоть потоп

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > Suvorov51 21 час назад

      поправка: один из богатейших клубов гейропы

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      Рейтинг: +13657

      Алексей З 21 час назад

      Бомбардир, неувязочка вышла.
      Вместо нападок на англосаксов , получили вполне объективные комментарии.

      0
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      Рейтинг: +22

      rumit89 22 часа назад

      А с чем тут вообще можно спорить , особенно если посмотреть на то сколько болельщиков ходит на матчи нашего чемпионата и к стати на Рубин даже до "фан-уйди" ходило мягко говоря не очень много зрителей, мне как футбольному болельщику конечно обидно ,что Россия скажем так далеко не самая футбольная страна в Европе , но на мой взгляд это просто факт к сожалению , но самое плохое в этой ситуации, что те люди которые руководят нашим футболом такое впечатление делают все чтобы Россия была все менее и менее футбольной страной.

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 22 часа назад

      Рубин даже по меркам России посредственная команда, а по меркам европы дворовая

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 22 часа назад

      ну как бы не было- это так. Где сейчас рубин. его почти нет

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      Рейтинг: +28

      Дедушка Адольф 22 часа назад

      Это правда

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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 23 часа назад

      С командой которая дважды обыгрывала Барсу, при чем в рамках одного турнира, так нельзя. Опять политика

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      Рейтинг: +593

      klimovich > Bozigit 22 часа назад

      Ну в данный момент так оно и есть. Рубин оказался не только посредственной, но и вообще слабой командой в РПЛ, о чем говорит его отсутствие в ней сегодня. А сама РПЛ - посмотрите последние европейские сезоны, когда политика не добралась до футбола. Ну явно результат не первостепенной лиги, а как минимум второстепенной. Первосортных лиг в Европе вообще 4. Тут не на что обижаться.

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      Рейтинг: +3501

      acor94 > klimovich 22 часа назад

      Сама подача материала оскорбительная, мы и без них разберёмся, кто у нас хорошо играет, а кто плохо.

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      Рейтинг: +3501

      acor94 23 часа назад

      Посредственный ньюйоркский ред булл даже первый раунд плей офф не прошёл и вылетел от ещё более днищенской Цициннати...

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > acor94 22 часа назад

      Ну и что? Рубин вообще играет в ФНЛ, они даже по меркам РФ команда ниже средней, по мерка европы назвать их посредственной командой это еще можно расценить как похвалу

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      Рейтинг: +3501

      acor94 > Koni_Best_1 22 часа назад

      Это разовая акция, команда вылетела из-за слабого управления и из-за ухода 9 легионеров. Почему все уже забыли, что Рубин был пятым до вылета?

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > acor94 21 час назад

      Во первый "Был", во вторых пятое место в ЧР это ни сколко не противоречит фразе "Посредственная команда", даже будучи пятыми они в Европе даже в лиге конференций все проиграли, это абсолютно посредственная команда
      По сути у нас есть только зенит, которые хоть как то можно навзать командой, которая может играть в европе, все остальные можно назвать посредственными, именно для европейского футбола

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      Рейтинг: +3501

      acor94 > Koni_Best_1 21 час назад

      Посредственный для меня это клуб из Эстонии, Латвии или Андорры. А Рубин крепкая команда, которая в свое время брала ЧР.

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      Рейтинг: +1009

      г.Онега > Koni_Best_1 19 часов назад

      ну нет, Зенит в последние годы в европе вообще не чего не показал,последний кто что то показал был Спартак занявший первое место в группе ,а потом сво и не дали сыграть с лейпцигом может прошли бы его а может и вылетели бы

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      Рейтинг: +3082

      fakeid 23 часа назад

      а что не так?

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      Рейтинг: +593

      klimovich > fakeid 22 часа назад

      Я тоже не пойму. Рубин - российский суперклуб? Из ФНЛ, ага. Тогда, судя по таблице, Балтика - гроза европейских грандов. РПЛ - суперлига Европы? Ага, конечно!

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