New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги

Американская газета New York Times выпустила материал о форварде «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Речь там идет в том числе и российском этапе карьеры спортсмена.
«Кварацхелия не подавал больших надежд. В 21 год он играл за «Рубин» – посредственную команду из второстепенной лиги Европы. Это удивительные исходные данные для игрока, который сразу оказался в числе самых разрушительных атакующих сил в мире.
Теперь у Кварацхелии на ладони вся Италия и Европа», – написали американцы.
- Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Игроком интересуются в АПЛ.
- Хвича с 9 пасами – лучший ассистент сезона Серии А.
Источник: New York Times