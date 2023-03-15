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    Ари считает, что Эмери мог каждый год приводить «Спартак» к чемпионству

    Бывший нападающий «Спартака» Ари оценил уровень экс-тренера команды Унаи Эмери, который был в Москве в 2012 году.

    «У Эмери в «Севилье» была очень сильная команда, с которой он трижды выиграл Лигу Европу. Сложно сказать, смог бы он добиться такого же результата в России. Но, думаю, если бы Эмери дали побольше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству в РПЛ каждый год. Унаи — хороший тренер, при нем всегда были интересные тренировки. Просто так три раза подряд европейские турниры не выигрывают», – сказал Ари.

    • Сейчас Эмери в «Астон Вилле».
    • Из «Спартака» испанца уволили после разгрома из «Динамо».
    • При Эмери москвичи выступали в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    15.03.2023 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 часов назад

      Карпин не дал раскрыться

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