Ари считает, что Эмери мог каждый год приводить «Спартак» к чемпионству

Бывший нападающий «Спартака» Ари оценил уровень экс-тренера команды Унаи Эмери, который был в Москве в 2012 году.

«У Эмери в «Севилье» была очень сильная команда, с которой он трижды выиграл Лигу Европу. Сложно сказать, смог бы он добиться такого же результата в России. Но, думаю, если бы Эмери дали побольше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству в РПЛ каждый год. Унаи — хороший тренер, при нем всегда были интересные тренировки. Просто так три раза подряд европейские турниры не выигрывают», – сказал Ари.