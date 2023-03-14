«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Кевин Де Брeйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Давид Раум, Конрад Лаймер, Амаду Айдара, Доминик Собослаи, Кевин Кампль, Эмиль Форсберг, Тимо Вернер.
- Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
Источник: «Бомбардир»