Гендиректор «Шахтера» объяснил, почему УАФ не называет ФИФА «пророссийской организацией»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему Украинская ассоциация футбола предпочитает не конфликтовать с ФИФА.

– После финала ЧМ в Катаре, когда зарубили речь Зеленского, вы довольно жестко высказались о ФИФА, назвав ее пророссийской организацией. В то же время УАФ от таких высказываний и от такой критики ФИФА воздерживается до сих пор. Как вы относитесь к тому, что родная федерация не поддерживает «Шахтер» в вашем конфликте с международным органом в частности и не реагирует на реверансы ФИФА в сторону России в целом?

– Здесь все понятно, почему это происходит. УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину.

С кем они работают? С ФИФА. Они же не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить чемпионат мира.

С точки зрения цели, которую УАФ хочет достичь, я понимаю их. С точки зрения самой ситуации бывает обидно.