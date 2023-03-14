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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Шахтера» объяснил, почему УАФ не называет ФИФА «пророссийской организацией»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему Украинская ассоциация футбола предпочитает не конфликтовать с ФИФА.

    – После финала ЧМ в Катаре, когда зарубили речь Зеленского, вы довольно жестко высказались о ФИФА, назвав ее пророссийской организацией. В то же время УАФ от таких высказываний и от такой критики ФИФА воздерживается до сих пор. Как вы относитесь к тому, что родная федерация не поддерживает «Шахтер» в вашем конфликте с международным органом в частности и не реагирует на реверансы ФИФА в сторону России в целом?

    – Здесь все понятно, почему это происходит. УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину.

    С кем они работают? С ФИФА. Они же не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить чемпионат мира.

    С точки зрения цели, которую УАФ хочет достичь, я понимаю их. С точки зрения самой ситуации бывает обидно.

    • Украина претендует на проведение матчей ЧМ-2030.
    • Осенью они присоединились к совместной заявке Испании и Португалии.
    • На прошлой неделе сообщалось, что Украину могут заменить на Марокко.

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    Источник: Sports.ru

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    14.03.2023 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 14 марта, 19:19

      ***** ещё раз доказали что они самая тупая и глупая нация в мире

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 14 марта, 17:56

      Украинство головного мозга - это тяжёлая болезнь. Называть организацию, которая буквально выкинула все российские команды из всех соревнований, пророссийской - на это только больной способен.

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak > Spirit_78 14 марта, 18:22

      Мозг ещё у них работает, что они самые лучшие и все должны крутиться рядом с ними...и слушать только их...даже ФИФА и УЕФА...
      Странно ,что они не заявили ещё, что если бы не украина, то не было бы никакой ФИФА и УЕФА)))
      И что они родоначальники футбола вообще- то)))

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