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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семшов назвал лучшего тренера сборной России в его карьере

    Игорь Семшов рассказал, с каким тренером ему больше всего понравилось работать в сборной России.

    – Хиддинк – лучший тренер в вашей карьере в сборной?

    – Да. Благодаря доверию, раскрепощенности, уверенности.

    Я благодарен Романцеву, который взял в сборную, дал почувствовать порох, показал, что такое тренироваться и играть с топовыми футболистами. Я у него был не так много.

    Десять лет в сборной – хорошая карьера. Может быть, не при каждом тренере я играл, но в обойме был постоянно.

    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
    • Семшов выступал за национальную команду с 2002 по 2012 год, провел 57 матчей и забил 3 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 16:39
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