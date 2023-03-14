Семшов назвал лучшего тренера сборной России в его карьере

Игорь Семшов рассказал, с каким тренером ему больше всего понравилось работать в сборной России.

– Хиддинк – лучший тренер в вашей карьере в сборной?

– Да. Благодаря доверию, раскрепощенности, уверенности.

Я благодарен Романцеву, который взял в сборную, дал почувствовать порох, показал, что такое тренироваться и играть с топовыми футболистами. Я у него был не так много.

Десять лет в сборной – хорошая карьера. Может быть, не при каждом тренере я играл, но в обойме был постоянно.