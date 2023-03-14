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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта об увеличении доли детей на трибунах

    Василий Уткин прокомментировал заявление Министерства спорта России о том, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей.

    «Читали сегодня? Из Минспорта сообщают, что фан-уйди работает отлично, в частности, выросла доля детей среди зрителей.

    Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

    И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных. А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – написал Уткин в телеграме.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    14.03.2023 12:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Я не робот 6 часов назад

      Тебе старый сколька лет то сейчас а? Ты интернет не знаешь че такое наверное,а еще чавкаешь.раб фан уйди

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 14 марта, 22:51

      Да уж, Министерству спорта надо обратится к Министерству образования, чтобы те объяснили как работает математика.

      0
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 14 марта, 16:59

      Уткин у нас главный спец от слова невежда по футболу. Я еще помню, как в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века на стадионе им Кирова при весьма скромных успехах З енита было по 90-100 тысяч человек, в том числе дети и женщин. А потом гопота под названием фанаты с матом и драками заполонила часть трибун. Надо просто перетерпеть, и когда эта шпана поймет, что новшество навсегда,то те кто любят не только материться и драться, придут на стадионы и будут вести себя , как образцовые "кузмичи".

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > ААМ 14 марта, 19:36

      Просто тогда время было другое, люди другие, социализм. Теперь мы видим гнусное лицо капитализма.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > Fialet 14 марта, 19:57

      Уж если в Англии навели порядок, а там гопота давала 100 очков форы нашей, то всё возможно.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > Fialet 14 марта, 20:00

      Хулиганства и шпаны во времена моей юности было больше, чем сейчас. А уж постоянные драки в школах отдельная песня.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > ААМ 14 марта, 20:20

      а причем тут фан ай ди? если и так давно не было драк на стадионах , матом наругали ОООооо боже! да ты бы послушал как нибудь как щас дети ругаются приватно!!!!! так что старый не неси пургу, или живи старым, но фан ай ди это не про безопасность! это чтобы согласились, а потом и прививочки ID! и все дела! нас загоняют в цифру ты че не понимаешь этого? посмотри на Китай там просто уже по лицу штрафуют и списывают с карты! и ты ниче не сделаешь! ШТРАФ это как бы не оспаривается его просто берут и все! ВОТ К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО! но никак о безопасности! а надеть на всех цифровой намордник! а дальше гайки еще закрутят ты уж поверь.....

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > ААМ 14 марта, 20:57

      Всякое было, но в целом люди были добрее и порядочнее.

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > Benifacto 14 марта, 20:59

      Всё так.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > Benifacto 14 марта, 21:03

      Пургу несешь ты. Заодно учи грамоту. Я 50 лет за компьютером. .А в отношении цифры больше слушай попов, которые требуют от жертв насилия прощать насильников (Архимандрит Пимен) невежда.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > Fialet 14 марта, 21:08

      Прожив при советской власти 52 года, я этого не заметил. То-то детские дома были переполнены, а торговля прочие услуги были отдельной песней. Кстати самое крупное хищение в истории России было при советское власти - "хлопковое дело" (около 2 млрд сов рублей ежегодно в течении 20 лет).

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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 15:10

      Теперь главное, чтобы под видом жирного подростка, Васю на стадион стали пускать

      1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 15:02

      А вот здесь Уткин прав на 100%! Это как задачка для первоклассников. "было 50 взрослых и пятеро детей. Стало трое взрослых и пятеро детей". Теперь трибуны вспыхнут молодёжью от "увеличении доли детей на трибунах"???

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 14 марта, 14:29

      ну вот это уже правда превращается и в цирк!!! Вася совершенно прав!

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      Рейтинг: +3501

      acor94 14 марта, 13:52

      Изза рекламы букмекеров не видно часть текста, уберите это говно с лицевой страницы, я хочу читать статью а не смотреть на ставки.

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > acor94 14 марта, 14:01

      Сейчас введут платную подпиську, для тех, кто хочет без рекламы.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > acor94 14 марта, 14:14

      братишь установи adblock в расширениях

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      Рейтинг: +912

      Таврида 14 марта, 13:30

      А если трое детишек вообще без папы придут, Минспорта может заявить что подрастающее поколение полностью занимает трибуны, даже студенты на стадион пробиться не могут, бггг

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      Рейтинг: +13

      Pro101 14 марта, 13:26

      Согласен с Уткиным про долю детей.
      Тем более до 6 лет бесплатно, а до 14 лет у нас по 100 рублей билеты, ещё бы детей с собой не брать )

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