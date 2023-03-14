Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта об увеличении доли детей на трибунах

Василий Уткин прокомментировал заявление Министерства спорта России о том, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей.
«Читали сегодня? Из Минспорта сообщают, что фан-уйди работает отлично, в частности, выросла доля детей среди зрителей.
Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.
И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных. А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – написал Уткин в телеграме.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина