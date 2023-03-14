Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта об увеличении доли детей на трибунах

Василий Уткин прокомментировал заявление Министерства спорта России о том, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей.

«Читали сегодня? Из Минспорта сообщают, что фан-уйди работает отлично, в частности, выросла доля детей среди зрителей.

Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных. А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – написал Уткин в телеграме.