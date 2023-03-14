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  • Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта об увеличении доли детей на трибунах

Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта об увеличении доли детей на трибунах

14 марта 2023, 12:59
18

Василий Уткин прокомментировал заявление Министерства спорта России о том, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей.

«Читали сегодня? Из Минспорта сообщают, что фан-уйди работает отлично, в частности, выросла доля детей среди зрителей.

Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных. А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – написал Уткин в телеграме.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (18)
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Pro101
1678789573
Согласен с Уткиным про долю детей. Тем более до 6 лет бесплатно, а до 14 лет у нас по 100 рублей билеты, ещё бы детей с собой не брать )
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Таврида
1678789825
А если трое детишек вообще без папы придут, Минспорта может заявить что подрастающее поколение полностью занимает трибуны, даже студенты на стадион пробиться не могут, бггг
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acor94
1678791143
Изза рекламы букмекеров не видно часть текста, уберите это говно с лицевой страницы, я хочу читать статью а не смотреть на ставки.
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Benifacto
1678793388
ну вот это уже правда превращается и в цирк!!! Вася совершенно прав!
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Enter2006
1678795357
А вот здесь Уткин прав на 100%! Это как задачка для первоклассников. "было 50 взрослых и пятеро детей. Стало трое взрослых и пятеро детей". Теперь трибуны вспыхнут молодёжью от "увеличении доли детей на трибунах"???
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ААМ
1678802397
Уткин у нас главный спец от слова невежда по футболу. Я еще помню, как в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века на стадионе им Кирова при весьма скромных успехах З енита было по 90-100 тысяч человек, в том числе дети и женщин. А потом гопота под названием фанаты с матом и драками заполонила часть трибун. Надо просто перетерпеть, и когда эта шпана поймет, что новшество навсегда,то те кто любят не только материться и драться, придут на стадионы и будут вести себя , как образцовые "кузмичи".
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BRO_football
1678823515
Да уж, Министерству спорта надо обратится к Министерству образования, чтобы те объяснили как работает математика.
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Я не робот
1678889935
Тебе старый сколька лет то сейчас а? Ты интернет не знаешь че такое наверное,а еще чавкаешь.раб фан уйди
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