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  • Министерство спорта – о Fan ID: «На стадионы начали ходить семьи. Увеличилась доля детей»

Министерство спорта – о Fan ID: «На стадионы начали ходить семьи. Увеличилась доля детей»

14 марта 2023, 08:29
22

В Министерстве спорта России заявили, что после введения Fan ID матчи РПЛ стала посещать семейная аудитория.

«На стадионы начала ходить семейная аудитория, значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – говорится в сообщении Минспорта.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «ФедералПресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (22)
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Enter2006
1678773510
Это не доля детей увеличилась, а доля взрослых уменьшилась катастрофически... Если дошло даже до сгона бюджетников на стадионы - видимо у министерства спорта "дела идут хорошо" с этим сатанинским Fan ID .
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DinSt
1678774495
Клоуны
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SLADE2019
1678775068
Согласен, клоунская постановка. Когда они наконец они свою твердолобость оставят в стороне?
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Kollljan
1678775122
Доля детей увеличилась потому, что школьников стали принудительно гонять на стадионы. В советское время была такая практика. Сейчас вспомнили о ней.
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alp
1678775467
ему хоть ссы в глаза.... семьи и так ходили на стадион
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Koni_Best_1
1678779166
Хоть какой то предлог хотят придумать в пользу этого геноцида футбола
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Artemka444
1678779355
Что за бред полнейший!!!
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neveldomha
1678781193
Мое мнение такое. Господа фанаты, вы облажались. Неужели вы думаете, что сможете сломать систему своим бойкотом? Изначально было понятно, что это серьезно и навсегда. И ничего вы не сделаете. Вы лишаете себя футбола сами и сами себя подставили, наивно думая, что вы сила, а на самом деле никто. Вроде как бы уже и повернуть охота, но детсадовская гордость обиженных деток мешает. Любите футбол, а не себя в футболе.
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swot1205
1678785409
Доля детей увеличена за счёт того, что гонят детей со всех спорт школ...вот и вся арифметика
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