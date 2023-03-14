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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Министерство спорта – о Fan ID: «На стадионы начали ходить семьи. Увеличилась доля детей»

    В Министерстве спорта России заявили, что после введения Fan ID матчи РПЛ стала посещать семейная аудитория.

    «На стадионы начала ходить семейная аудитория, значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – говорится в сообщении Минспорта.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «ФедералПресс»

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    14.03.2023 08:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 14 марта, 12:16

      Доля детей увеличена за счёт того, что гонят детей со всех спорт школ...вот и вся арифметика

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 14 марта, 11:06

      Мое мнение такое. Господа фанаты, вы облажались. Неужели вы думаете, что сможете сломать систему своим бойкотом? Изначально было понятно, что это серьезно и навсегда. И ничего вы не сделаете. Вы лишаете себя футбола сами и сами себя подставили, наивно думая, что вы сила, а на самом деле никто. Вроде как бы уже и повернуть охота, но детсадовская гордость обиженных деток мешает. Любите футбол, а не себя в футболе.

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      Рейтинг: +467

      Vratarь > neveldomha 14 марта, 23:45

      А что без стадиона нельзя любить футбол? Ребята ещё и денег сэкономили - молодцы! Пусть теперь другие на билеты тратятся. Не 20 век, чай, на стадионах время проводить.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Vratarь 13 часов назад

      А разве ощущения от просмотра футбола на стадионе и с просмотром дома на диване идентичны? Хотелось бы услышать мнение фанатов 12 сектора.

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      Рейтинг: +467

      Vratarь > neveldomha 11 часов назад

      Идентичного в мире ничего нет. Но хуже или лучше тоже однозначно никто не ответит.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Vratarь 11 часов назад

      Для этого нужно сначала побывать на стадионе, а потом выражать мнение. Для меня однозначно, стадион в приоритете. Даже не смотря на то, что приходиться ездить на него за 200 км. Печально, что 12 сектор отсутствует, но я уверен, со временем им придется вернуться на стадион. Так как все время лопать телевизионную тушенку надоедает, уж больно хочется нормального шашлыка из свинины пожрать. Так, что надеюсь, что хотя бы 7 мая они запихают свои принципы в одно место и придут помогать команде . Если нет, то значит они не фанаты, а размазня.

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      Рейтинг: +467

      Vratarь > neveldomha 10 часов назад

      Сколько людей - столько и мнений.

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 10:59

      Да не врите Вы, что вас заставляет врать, а может быть кто?, раньше почти что ездил всотреть все московские дерби, теперь выш драконский закон все отнял, М.удаки

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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 14 марта, 10:35

      Что за бред полнейший!!!

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 10:32

      Хоть какой то предлог хотят придумать в пользу этого геноцида футбола

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега 14 марта, 09:35

      ))Ну школоту ща подвезут на матч где то новость была что 2600 детей привезут

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 марта, 09:31

      ему хоть ссы в глаза.... семьи и так ходили на стадион

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 14 марта, 09:25

      Доля детей увеличилась потому, что школьников стали принудительно гонять на стадионы. В советское время была такая практика. Сейчас вспомнили о ней.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Kollljan 14 марта, 09:37

      Что-то я не помню, что в советское время была такая практика? На демонстрации - да, с флажком. плакатом -да, но чтобы на стадион под руководством кл. руководителя?

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > ilichkadr 14 марта, 11:44

      И в кинотеатры, и в театры, и на стадионы. Это касалось не только детей, но и срочной службы тоже. Гоняли принудительно всех.

      0
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      Рейтинг: +3636

      anatolich72 > ilichkadr 14 марта, 11:53

      Было, лично ходил на ЧМ по хоккею 1986года,на игры СССР билеты не давали, а канадцев, щведов можно было посмотреть на предворительном этапе.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Kollljan 14 марта, 11:54

      "И в кинотеатры, и в театры, и на стадионы"? Ну, и счастливый же ты, слов нет............
      "срочной службы тоже"
      Подтверждаю, сам водил своих бойцов и не однократно. Очень радовались такой принудиловке!

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > anatolich72 14 марта, 11:55

      Жалеешь?

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      Рейтинг: +3636

      anatolich72 > ilichkadr 14 марта, 12:00

      Ни капли, интересно было, но в жэк за разрешением не посылали как сейчас.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > anatolich72 14 марта, 12:22

      "в жэк за разрешением "?
      А сейчас разве посылают в управляющую компанию "Рога - Копыта"?

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      Рейтинг: +3636

      anatolich72 > ilichkadr 14 марта, 12:29

      Образно говоря посылают, зачем мне паспорт болельщика, у меня российский есть. Я законопослушый гражданин, почему такое недоверие своим гражданам.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 14 марта, 09:24

      Согласен, клоунская постановка. Когда они наконец они свою твердолобость оставят в стороне?

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      Рейтинг: +13

      DinSt 14 марта, 09:14

      Клоуны

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