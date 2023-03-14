Министерство спорта – о Fan ID: «На стадионы начали ходить семьи. Увеличилась доля детей»

В Министерстве спорта России заявили, что после введения Fan ID матчи РПЛ стала посещать семейная аудитория.

«На стадионы начала ходить семейная аудитория, значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – говорится в сообщении Минспорта.