Спортивный директор «Пари НН» объяснил приглашение Маврина из Медиалиги

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о приглашении 35-летнего игрока медиаклуба «Амкал» Василия Маврина на просмотр в нижегородскую команду.

«Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него. Само слово «просмотр» означает, что Маврин получит шанс себя показать. Мы хотим дать ему возможность сыграть там, где начиналась его футбольная карьера, – в Нижнем Новгороде. Особенно с учeтом его возраста», – сказал Удальцов.