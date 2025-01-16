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    • Спортивный директор «Пари НН» объяснил приглашение Маврина из Медиалиги

    Спортивный директор «Пари НН» объяснил приглашение Маврина из Медиалиги

    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о приглашении 35-летнего игрока медиаклуба «Амкал» Василия Маврина на просмотр в нижегородскую команду.

    «Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него. Само слово «просмотр» означает, что Маврин получит шанс себя показать. Мы хотим дать ему возможность сыграть там, где начиналась его футбольная карьера, – в Нижнем Новгороде. Особенно с учeтом его возраста», – сказал Удальцов.

    • Маврин прибудет в расположение клуба РПЛ 28 января.
    • Он не играл в профессиональных лигах России, сыграл в 6 матчах Кубка страны за «Амкал», забил 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.01.2025 20:45
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1737050623
    ...варианта два - пан или пропал. Второй, вероятнее... А если первый - это будет удар по всей системе комплектации и лицензировании в РПЛ...
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    DOCTOR PENALTY
    1737050858
    Чем этот Маврин заслужил такой подарок? Тухлятиной несёт из Нижнего.""
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