Аршавин дал трансферные советы «Спартаку»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин поделился мнением, какие позиции стоит усиливать «Спартаку».

«То, как «Спартак» заканчивал осеннюю часть сезона, – нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой не удовлетворены. Если смогут его куда-то пристроить, то могли бы искать человека на смену Манфреду Угальде или помогать ему.

И в центр поля я бы искал «восьмерку» или «шестерку». По защите – возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», – сказал Аршавин.