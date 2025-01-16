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    Аршавин дал трансферные советы «Спартаку»

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин поделился мнением, какие позиции стоит усиливать «Спартаку».

    «То, как «Спартак» заканчивал осеннюю часть сезона, – нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой не удовлетворены. Если смогут его куда-то пристроить, то могли бы искать человека на смену Манфреду Угальде или помогать ему.

    И в центр поля я бы искал «восьмерку» или «шестерку». По защите – возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Команда на сборе в Турции.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.01.2025 23:49
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1737089742
    А своим блохастым чего не даешь?
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    subbotaspartak
    1737091124
    Не сказать, что для ротации, а для количества»... Запас с с нижней часть тела в сексульные связи не вступает...
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    nik55
    1737112818
    ты дай совет физруку----или тебе мюллер запретил это делать ?
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