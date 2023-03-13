Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия

Сборная Таиланда может стать восьмым участником чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), на котором сыграет сборная России.

Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

По информации «СЭ», Федерация футбола Таиланда еще не подтвердила свое участие в турнире.

Если Таиланд откажется участвовать в чемпионате CAFA, то его место может занять сборная Китая.