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    Какой вы футболист?

    Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия

    Сборная Таиланда может стать восьмым участником чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), на котором сыграет сборная России.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

    По информации «СЭ», Федерация футбола Таиланда еще не подтвердила свое участие в турнире.

    Если Таиланд откажется участвовать в чемпионате CAFA, то его место может занять сборная Китая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2023 16:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 13 марта, 20:32

      Если игра с Тайландом будет-полюбас стадион будет битком болельщиками Зенита.Они тоже не пойми кто,то ли бабы,толи что-то полусреднее..

      1
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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Спартач80 13 марта, 21:08

      Бармалеюшка с князем точно поедут !!! )))

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp > Спартач80 13 марта, 22:21

      а ты разбираешься в тайских причудах! баловался там под хвост?

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 13 марта, 19:49

      Кошмар !
      Кстати , там в июне + 40 !
      Не то , что бегать невозможно -дышать невозможно !

      2
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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 13 марта, 19:50

      Нам азиатам не привыкать )))

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      Рейтинг: +100923

      zigbert 13 марта, 19:49

      Да что Тайланд. Лучше пригласили бы сборную Ирака.

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      Рейтинг: +12195

      ВетеR > zigbert 13 марта, 22:52

      лучше сборную Эритреи

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      Рейтинг: +100923

      zigbert > ВетеR 14 марта, 13:41

      Да пусть приезжают набираются опыта. Мы будем только рады.

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      Рейтинг: +12195

      ВетеR > zigbert 14 марта, 15:43

      кто у кого опыта набираться будет?))

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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata 13 марта, 19:45

      Кто бы мне два года назад рассказал, я бы долго смеялся над этим анекдотом ...

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 13 марта, 17:31

      С Китаем поинтереснее будет!

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > Cleaner 13 марта, 17:34

      с Афганистаном ещё интереснее ))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > fhnv 13 марта, 20:55

      Ну, если Вы афганец, то конечно.)

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