Карпин объяснил наличие в составе сборной России вратарей старше 30 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в расширенный состав национальной команды попали футболисты старше 30 лет.

Речь идет о трех вратарях – Антон Шунин («Динамо», 36 лет), Сослан Джанаев («Сочи», 35) и Сергей Песьяков («Ростов», 34).

«По вратарям – к Кафанову, я не лезу к нему», – заявил Карпин.

Всего в расширенном составе 41 игрок, включая 6 голкиперов.

Сборная России сыграет с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

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