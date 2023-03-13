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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин объяснил наличие в составе сборной России вратарей старше 30 лет

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в расширенный состав национальной команды попали футболисты старше 30 лет.

    Речь идет о трех вратарях – Антон Шунин («Динамо», 36 лет), Сослан Джанаев («Сочи», 35) и Сергей Песьяков («Ростов», 34).

    «По вратарям – к Кафанову, я не лезу к нему», – заявил Карпин.

    • Всего в расширенном составе 41 игрок, включая 6 голкиперов.
    • Сборная России сыграет с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 13 марта, 12:27

      Судя по очередному высеру Валеры, эта сборная солянка никому не нужна. Каждый папуас тренерского штаба вносит свои 3 копейки, а на выходе не пойми что.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 13 марта, 12:17

      Юлит рыжий.

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