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    Какой вы футболист?

    Джикия ответил, является ли Промес легендой «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия публично не признал, что нападающий Квинси Промес – легенда клуба.

    — Можно ли Квинси назвать живой легендой?

    — Давайте не будем говорить громких слов. Самое главное, что он сейчас здесь, забивает голы и приносит пользу команде. Что будет дальше, посмотрим. Не мне судить, кто легенда, а кто нет.

    • В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес достиг отметки в 100 голов за клуб.
    • Квинси в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева

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    11.03.2023 23:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 12 марта, 13:38

      что за вопросы.квинси отрабатывает свой контракт и все.а легенд и без него хватает.

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 12 марта, 11:12

      Рановато что то Промеса в легенду превращают. Или понятия не имеют, что такое - легенда.

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 12 марта, 08:10

      Не все так просто, ну что значит легенда, ну что это Н.П. Симонян, или Г.Хусаинов, не говорю о И. Нетто, журналюги-это прфессиональные праститутки, они только и ждут, что человек на имоциях скажет то, чтобы потом это приподать публике, как им хояется, так что о Промесе, да он нормальный игрок для Спартака, но для легенды еще далеко, вот взять питерскую помойку, у них все легеды с подачи Гены Флюгера

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Suvorov51 12 марта, 09:45

      Ну как это далёко до легенды ??? Что в Спартаке много игроков кто за клуб 101 гол забил ???По моёму Антоха цифрами всё доказал ....

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > slavutiq70 12 марта, 10:08

      Вы так говорите, как будто Рукаку легенда питерской помойки, а ведь он помотался по многим клубам побывал и у нас вТуле, и что теперь он легенда помойки, да ни когда, да забивал и не более, да его и ни кто не назовет легендой помойки ну если только Гена Флюгер

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Suvorov51 12 марта, 15:16

      Ты о чём вообще пишешь ??? Человек идёт сейчас по забитым на 7 месте за всю столетнюю историю клуба и он не легенда ???

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 12 марта, 06:04

      конечно легенда ни каждый столько голов забьет разве нет

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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 11 марта, 23:47

      Мог сказать и иначе, твой одноклубник все таки
      Самооценка не позволила скорее всего сказать по другому
      Как это Промес легенда, а он нет

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      Рейтинг: +1150

      MDAR > SpartakMoskwa 12 марта, 00:23

      Ты не правильно все понял. Он как Капитан понимает, и как игрок СПАРТАКА не имеет права говорить кто легенда, а кто нет. Такие выводы должны делать другие люди, в том числе болельщики. Не надо переворачивать сказанное в угодную себе сторону. Если по честному, то Антоха заслужил, чтоб его называли легендой.

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