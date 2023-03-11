Джикия ответил, является ли Промес легендой «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия публично не признал, что нападающий Квинси Промес – легенда клуба.

— Можно ли Квинси назвать живой легендой?

— Давайте не будем говорить громких слов. Самое главное, что он сейчас здесь, забивает голы и приносит пользу команде. Что будет дальше, посмотрим. Не мне судить, кто легенда, а кто нет.

В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес достиг отметки в 100 голов за клуб.

Квинси в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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