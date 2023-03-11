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    Адвокат Жорин прокомментировал намерение Заремы судиться со Смородской

    Российский адвокат Сергей Жорин оценил намерение жены экс-владельца «Спартака» Заремы Салиховой засудить бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую. Последняя назвала Салихову эскортницей в эфире «Коммент.Шоу».

    «Перспективы иска и его исхода зависят от нескольких обстоятельств. Первое – квалификация юристов, которые будут представлять интересы сторон. Потому что дела данной категории «защиты чести и достоинства» требуют не только глубоких познаний в этой категории дел, но и практики.

    Стоит заметить, что здесь сложнее сформировать позицию истцу, потому что у ответчика значительно больше инструментария, чтобы добиться отказа в иске. Здесь сложнее придется стороне истца, нужен компетентный и опытный представитель, который сформирует позицию, а дальше все будет зависеть от лингвистического исследования, без которого не обойтись и, скорее всего, в рамках суда будет проводиться лингвистическая экспертиза.

    Конечно, же много зависит от квалификации представителя ответчика, но у него, как я уже сказал, работа будет попроще в данном деле.

    Также многое зависит и от судьи, ведь многие судьи не сталкивались с такой категорией дел.

    Судья не скажет, что не сталкивался с подобным делом. Часто в таких случаях отказывают в исках, потому что если в иске отказать, то вышестоящие инстанции при необходимости поправят, а если удовлетворить, то может начаться некий «кипиш», поэтому важно, к какому судье это дело попадет», – сказал юрист.

    • Жорин представлял интересы таких медиаперсон, как Бари Алибасов, Иосиф Пригожин, певица Валерия, Евгений Петросян.
    • Также Жорин занимался взысканием алиментов с полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова.
    • «Локомотив» при Смородской брал Кубок России.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    11.03.2023 23:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 11:37

      что ты хрень несёшь, всё зависит от знакомство адвоката и судей где рассматривается дело. могут вынести абсурдное решение, судья за него всё равно не будет наказан.
      а квалификация адвокатов определяется их связями с судьями и наличием финансов для покупки нужного решения!

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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 10:29

      Как много букофф))) Не проще Жорику было просто написать: "Если чё, то я готов!"

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:12

      Ну ты и балабол, Жорин. Всех участников процесса перечислил, секретаря процесса разве что забыл указать.

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