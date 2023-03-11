Адвокат Жорин прокомментировал намерение Заремы судиться со Смородской

Российский адвокат Сергей Жорин оценил намерение жены экс-владельца «Спартака» Заремы Салиховой засудить бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую. Последняя назвала Салихову эскортницей в эфире «Коммент.Шоу».

«Перспективы иска и его исхода зависят от нескольких обстоятельств. Первое – квалификация юристов, которые будут представлять интересы сторон. Потому что дела данной категории «защиты чести и достоинства» требуют не только глубоких познаний в этой категории дел, но и практики.

Стоит заметить, что здесь сложнее сформировать позицию истцу, потому что у ответчика значительно больше инструментария, чтобы добиться отказа в иске. Здесь сложнее придется стороне истца, нужен компетентный и опытный представитель, который сформирует позицию, а дальше все будет зависеть от лингвистического исследования, без которого не обойтись и, скорее всего, в рамках суда будет проводиться лингвистическая экспертиза.

Конечно, же много зависит от квалификации представителя ответчика, но у него, как я уже сказал, работа будет попроще в данном деле.

Также многое зависит и от судьи, ведь многие судьи не сталкивались с такой категорией дел.

Судья не скажет, что не сталкивался с подобным делом. Часто в таких случаях отказывают в исках, потому что если в иске отказать, то вышестоящие инстанции при необходимости поправят, а если удовлетворить, то может начаться некий «кипиш», поэтому важно, к какому судье это дело попадет», – сказал юрист.

Жорин представлял интересы таких медиаперсон, как Бари Алибасов, Иосиф Пригожин, певица Валерия, Евгений Петросян.

Также Жорин занимался взысканием алиментов с полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова.

«Локомотив» при Смородской брал Кубок России.

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