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  • Адвокат Жорин прокомментировал намерение Заремы судиться со Смородской

Адвокат Жорин прокомментировал намерение Заремы судиться со Смородской

11 марта 2023, 23:07
3

Российский адвокат Сергей Жорин оценил намерение жены экс-владельца «Спартака» Заремы Салиховой засудить бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую. Последняя назвала Салихову эскортницей в эфире «Коммент.Шоу».

«Перспективы иска и его исхода зависят от нескольких обстоятельств. Первое – квалификация юристов, которые будут представлять интересы сторон. Потому что дела данной категории «защиты чести и достоинства» требуют не только глубоких познаний в этой категории дел, но и практики.

Стоит заметить, что здесь сложнее сформировать позицию истцу, потому что у ответчика значительно больше инструментария, чтобы добиться отказа в иске. Здесь сложнее придется стороне истца, нужен компетентный и опытный представитель, который сформирует позицию, а дальше все будет зависеть от лингвистического исследования, без которого не обойтись и, скорее всего, в рамках суда будет проводиться лингвистическая экспертиза.

Конечно, же много зависит от квалификации представителя ответчика, но у него, как я уже сказал, работа будет попроще в данном деле.

Также многое зависит и от судьи, ведь многие судьи не сталкивались с такой категорией дел.

Судья не скажет, что не сталкивался с подобным делом. Часто в таких случаях отказывают в исках, потому что если в иске отказать, то вышестоящие инстанции при необходимости поправят, а если удовлетворить, то может начаться некий «кипиш», поэтому важно, к какому судье это дело попадет», – сказал юрист.

  • Жорин представлял интересы таких медиаперсон, как Бари Алибасов, Иосиф Пригожин, певица Валерия, Евгений Петросян.
  • Также Жорин занимался взысканием алиментов с полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова.
  • «Локомотив» при Смородской брал Кубок России.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (3)
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SLADE2019
1678605149
Ну ты и балабол, Жорин. Всех участников процесса перечислил, секретаря процесса разве что забыл указать.
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serglider
1678606167
Как много букофф))) Не проще Жорику было просто написать: "Если чё, то я готов!"
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Ziklop
1678610247
что ты хрень несёшь, всё зависит от знакомство адвоката и судей где рассматривается дело. могут вынести абсурдное решение, судья за него всё равно не будет наказан. а квалификация адвокатов определяется их связями с судьями и наличием финансов для покупки нужного решения!
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