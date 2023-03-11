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    Какой вы футболист?

    Смородская назвала игрока «Локомотива», которого уличила в «пьянстве и гулянках»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о нарушении режима со стороны экс-игрока команды Мануэля Фернандеша.

    «Турки («Бешикташ» – прим. «Бомбардира») заламывали за Фернандеша цену 12 миллионов евро, но я стала ждать конца контракта. Он пришeл – и играть совершенно не хотел. Начал пить, гулять. Он не явился на тренировку, начали разбираться. Нашли его, он не открывал, потом открыл. Мы зафиксировали его пьянства и гулянки через видеонаблюдение в доме, в котором он жил. Вернулся в 4:30, еле шeл.

    После этого он сменил квартиру и адрес нам не давал», – рассказала Смородская.

    • Фернандеш был в «Локо» в 2014-2019 годах.
    • Он провел за команду 103 матча в РПЛ, забил 25 голов.
    • Сейчас 37-летний португалец в иранском «Сепахане».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    11.03.2023 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 09:25

      По притонам начал шнырять.
      :)))

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      Рейтинг: +3501

      acor94 11 марта, 09:24

      Однако же даже в таком состоянии был лучшим на поле.

      4
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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 > acor94 11 марта, 10:15

      Вот тут вы правы, согласен

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