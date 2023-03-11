Смородская назвала игрока «Локомотива», которого уличила в «пьянстве и гулянках»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о нарушении режима со стороны экс-игрока команды Мануэля Фернандеша.

«Турки («Бешикташ» – прим. «Бомбардира») заламывали за Фернандеша цену 12 миллионов евро, но я стала ждать конца контракта. Он пришeл – и играть совершенно не хотел. Начал пить, гулять. Он не явился на тренировку, начали разбираться. Нашли его, он не открывал, потом открыл. Мы зафиксировали его пьянства и гулянки через видеонаблюдение в доме, в котором он жил. Вернулся в 4:30, еле шeл.

После этого он сменил квартиру и адрес нам не давал», – рассказала Смородская.

Фернандеш был в «Локо» в 2014-2019 годах.

Он провел за команду 103 матча в РПЛ, забил 25 голов.

Сейчас 37-летний португалец в иранском «Сепахане».

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