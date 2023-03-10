Сычев объяснил спад в игре Захаряна

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал причину игрового кризиса у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
– Что происходит с Арсеном Захаряном? Кажется, он не похож сам на себя.
– Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика.
Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси».
От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал.
– Веришь в «Челси» и Захаряна?
– Хотелось бы верить.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
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Источник: Sport24