Сычев объяснил спад в игре Захаряна

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал причину игрового кризиса у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– Что происходит с Арсеном Захаряном? Кажется, он не похож сам на себя.

– Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика.

Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси».

От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал.

– Веришь в «Челси» и Захаряна?

– Хотелось бы верить.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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