Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сычев объяснил спад в игре Захаряна

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал причину игрового кризиса у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    – Что происходит с Арсеном Захаряном? Кажется, он не похож сам на себя.

    – Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика.

    Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси».

    От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал.

    – Веришь в «Челси» и Захаряна?

    – Хотелось бы верить.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России 1
    Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России 2
    «Это наше будущее». Сычев рассказал, какой российский форвард нравится ему больше всего 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 18:23

      А что, в игре Захаряна был подъем? Когда??? Ему сейчас 19. Подъем был в 17? Столько треска о никчемном пока что игрочишке...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11