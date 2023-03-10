В «Истанбуле» прояснили ситуацию с несостоявшимся переходом Смолова

Глава по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз заявил, что форвард «Динамо» Федор Смолов не отказывал турецкому клубу.

Об этом ранее рассказал агент футболиста Герман Ткаченко.

«Смолов отказался от перехода в «Башакшехир»? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», – уточнил Йылмаз.

Рыночная стоимость россиянина – 5 миллионов евро.

В этом сезоне 33-летний Смолов забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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