В «Истанбуле» прояснили ситуацию с несостоявшимся переходом Смолова

Глава по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз заявил, что форвард «Динамо» Федор Смолов не отказывал турецкому клубу.
Об этом ранее рассказал агент футболиста Герман Ткаченко.
«Смолов отказался от перехода в «Башакшехир»? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», – уточнил Йылмаз.
- Рыночная стоимость россиянина – 5 миллионов евро.
- В этом сезоне 33-летний Смолов забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»