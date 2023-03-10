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    Какой вы футболист?

    «Это кажется ошибкой»: Смолов зимой отказал «Истанбулу» из-за уважения к «Динамо»

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Динамо» Федора Смолова, подтвердил, что игрок во время зимнего трансферного окна мог уехать в Турцию.

    – Этой зимой «Истанбул» делал предложение по Феде Смолову. От этого варианта отказался Федя.

    Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления.

    Последние годы «Башакшехир» находится вверху, участвует в еврокубках, а главное – тренер [Эмре Белезоглу]. Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

    Отказ больше связан с уважением к «Динамо», не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

    – Насколько я знаю, полгода назад Смолов согласился на переход в «Галатасарай».

    – Переход был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

    Если бы «Галатасарай» договорился с «Динамо», Федя точно согласился бы.

    Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый 13-страничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова.

    Этот отчет для «Галатасарая» подготовила одна немецкая компания.

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 14:52
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