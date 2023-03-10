В Госдуме прокомментировали желание Ари стать депутатом в России

"у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов." - нашла чем хвалиться ((( В Госдуме нужны юристы, экономист..., а главным критерием должны быть человеческие качества, честность и порядочность, наличие чего почему то вызывает определенные сомнения, а вот количество олимпийских медалей хорошо только для думы, основным критерием которой является - " дума не место для дискуссий " (((
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на желание экс-форварда «Спартака» и «Краснодара» Ари стать депутатом в России.
«Ари нужно определиться с гражданством. Никакого иного гражданства или вида на жительство он иметь не может. Когда решит вопрос с гражданством, тогда и будем дальше разговаривать. Следующий вопрос — партия. Ему нужно будет собрать много голосов, чтобы он мог выдвинуться.
Будет продвигать футбол? Слушайте, у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов. Думаю, он затеряется со своим футболом среди наших олимпийцев!» — заявила Роднина.
- Ари выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».
- Сейчас он играет в одной из низших лиг Бразилии.
- У нападающего есть российский паспорт.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!