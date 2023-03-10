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    Какой вы футболист?

    В Госдуме прокомментировали желание Ари стать депутатом в России

    Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на желание экс-форварда «Спартака» и «Краснодара» Ари стать депутатом в России.

    «Ари нужно определиться с гражданством. Никакого иного гражданства или вида на жительство он иметь не может. Когда решит вопрос с гражданством, тогда и будем дальше разговаривать. Следующий вопрос — партия. Ему нужно будет собрать много голосов, чтобы он мог выдвинуться.

    Будет продвигать футбол? Слушайте, у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов. Думаю, он затеряется со своим футболом среди наших олимпийцев!» — заявила Роднина.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2023 08:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 10 марта, 12:12

      "у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов." - нашла чем хвалиться ((( В Госдуме нужны юристы, экономист..., а главным критерием должны быть человеческие качества, честность и порядочность, наличие чего почему то вызывает определенные сомнения, а вот количество олимпийских медалей хорошо только для думы, основным критерием которой является - " дума не место для дискуссий " (((

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 10 марта, 11:06

      Я за) чернокожих у нас еще нет в депутатах

      0
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      Рейтинг: +941

      Krics 10 марта, 10:45

      "единственный парламент в мире,который имеет такое количество олимпийских чемпионов." Поэтому такие законы принимаете,пироги печет сапожник,ихмо.

      3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 10:22

      С Бузовой точно - госДо(у)ма 3.
      :))

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      Рейтинг: +10

      FaTeK 1945 10 марта, 10:02

      ... А почему не президентом РОССИИ???

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 09:24

      Осталось Петросяна, Куклачева и Бузову взять.
      Без них никак.
      :))(

      3
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 10 марта, 12:07

      Я бы еще твою кандидатуру предложил и "палководца", а так да - кандидатуры хорошие )))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 10 марта, 12:29

      Тогда ты и шахта заполярная министры культуры.
      :)))
      Вдвоем на 1 место.
      В тесноте, да не в обиде!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 10 марта, 12:44

      НЕТ - я конкуренции не потерплю !!! )))

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      Рейтинг: +945

      Спартач80 > VVM1964 11 марта, 12:50

      Его нельзя-он пропаганда лгбт....

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