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    Какой вы футболист?

    Лига Европы. «Ювентус» победил «Фрайбург» (1:0), «Севилья» обыграла «Фенербахче» (2:0), ничья «Шахтера» и «Фейеноорда» (1:1)

    Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Ювентус» и «Севилья» добыли сухие домашние победы над «Фрайбургом» и «Фенербахче» соответственно.

    «Шахтер» мог выиграть у «Фейеноорда», но пропустил на 88-й минуте. За украинскую команду забил экс-зенитовец Ярослав Ракицкий.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Ювентус (Италия) – Фрайбург (Германия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ди Мария, 53.

    Севилья (Испания) – Фенербахче (Турция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хордан, 56; 2:0 – Ламела, 85.

    Шахтер (Украина) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ракицкий, 79; 1:1 – Буллауде, 88.

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    10.03.2023 00:56
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