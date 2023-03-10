Лига Европы. «Ювентус» победил «Фрайбург» (1:0), «Севилья» обыграла «Фенербахче» (2:0), ничья «Шахтера» и «Фейеноорда» (1:1)

Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Ювентус» и «Севилья» добыли сухие домашние победы над «Фрайбургом» и «Фенербахче» соответственно.

«Шахтер» мог выиграть у «Фейеноорда», но пропустил на 88-й минуте. За украинскую команду забил экс-зенитовец Ярослав Ракицкий.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Ювентус (Италия) – Фрайбург (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ди Мария, 53.

Севилья (Испания) – Фенербахче (Турция) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хордан, 56; 2:0 – Ламела, 85.

Шахтер (Украина) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ракицкий, 79; 1:1 – Буллауде, 88.

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