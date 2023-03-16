Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Севилья
Фенербахче - Севилья: обзор матча 16 марта 2023
Фенербахче
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
41'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Севилья
89'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
И. Юкшек
89'
Замена
Д. Росси
️️️️
С. Азиз
84'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Валенсия
84'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Гюлер
84'
83'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
83'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Зайц
75'
73'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Р. Мир
73'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
59'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ю. Эн-Несири
45'
+2
Желтая карточка
Л. Баде
Желтая карточка
С. Азиз
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
41'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Батшуайи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
4-3-1-2
1
Баиндыр
4
Азиз
4
Акайдын
41
Салаи
24
Остерволде
24
Кадиоглу
8
Зайц
5
Юкшек
15
Гюлер
44
Батшуайи
13
Валенсия
4-1-3-2
13
Дмитрович
29
Монтиэль
13
Теллес
5
Баде
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
8
Торрес
11
Ракитич
17
Мир
21
Эн-Несири
8
Зайц
8
Яндас
8
Яндас
8
Зайц
4
Азиз
9
Росси
9
Росси
4
Азиз
15
Гюлер
7
Мор
7
Мор
15
Гюлер
13
Валенсия
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
13
Валенсия
44
Батшуайи
7
Кинг
7
Кинг
44
Батшуайи
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
17
Мир
7
Окампос
7
Окампос
17
Мир
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
21
Эн-Несири
9
Ламела
9
Ламела
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Фенербахче
Севилья
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Фенербахче - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фенербахче
Севилья
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+