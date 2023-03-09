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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Фенербахче
Севилья - Фенербахче: обзор матча 09 марта 2023
Севилья
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
56'
Х. Хордан
85'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Фенербахче
86'
Замена
А. Гюлер
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
86'
Замена
Сусо
️️️️
М. Акунья
86'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
И. Ракитич
85'
82'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Валенсия
82'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Линкольн
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Хиль
69'
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Торрес
69'
67'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Кинг
67'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Креспо
ГОЛ! 1:0!
Х. Хордан
56'
Замена
Х. Хордан
️️️️
А. Теллес
46'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
Б. Хиль
45'
+3
Желтая карточка
А. Теллес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
21
Акунья
13
Теллес
23
Ньянзу
16
Навас
5
Фернандо
8
Гудель
8
Торрес
11
Ракитич
17
Хиль
21
Эн-Несири
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
4
Азиз
4
Акайдын
41
Салаи
15
Арао
19
Креспо
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
18
Линкольн
13
Валенсия
7
Кинг
13
Теллес
19
Хордан
19
Хордан
13
Теллес
8
Торрес
7
Окампос
7
Окампос
8
Торрес
17
Хиль
9
Ламела
9
Ламела
17
Хиль
21
Акунья
10
Сусо
10
Сусо
21
Акунья
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
18
Линкольн
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Линкольн
17
Кахведжи
15
Гюлер
15
Гюлер
17
Кахведжи
19
Креспо
9
Росси
9
Росси
19
Креспо
13
Валенсия
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
13
Валенсия
7
Кинг
44
Батшуайи
44
Батшуайи
7
Кинг
Остались в запасе
Севилья
Фенербахче
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Севилья - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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