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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Шахтер
Фейеноорд - Шахтер: обзор матча 16 марта 2023
Фейеноорд
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
7 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шахтер
9'
С. Хименес
24'
О. Кекчю
38'
О. Кекчю (П)
49'
У. Идрисси
60'
У. Идрисси
64'
А. Джаханбакш
67'
Данило
87'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Шахтер
87'
ГОЛ! 7:1!
К. Келси
Пас отдал
Н. Матвиенко
81'
Желтая карточка
Г. Судаков
ГОЛ! 7:0!
Данило
67'
Замена
М. Таабуни
️️️️
О. Кекчю
67'
ГОЛ! 6:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Д. Ганцко
64'
63'
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Зубков
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
62'
ГОЛ! 5:0!
У. Идрисси
Пас отдал
О. Кекчю
60'
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
М. Лопес
57'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
С. Шиманьски
57'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
57'
54'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Бондаренко
54'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
54'
Замена
К. Келси
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 4:0!
У. Идрисси
Пас отдал
М. Виффер
49'
46'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Д. Крыськив
ГОЛ с пенальти! 3:0!
О. Кекчю
38'
ГОЛ! 2:0!
О. Кекчю
Пас отдал
С. Шиманьски
24'
20'
Желтая карточка
А. Бондаренко
ГОЛ! 1:0!
С. Хименес
Пас отдал
А. Джаханбакш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
90
Данило
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
15
Лопес
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
11
Идрисси
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
29
Хименес
4-1-1-3-1
1
Трубин
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
15
Лопес
14
Расмуссен
14
Расмуссен
15
Лопес
10
Кекчю
10
Таабуни
10
Таабуни
10
Кекчю
17
Шиманьски
10
Буллауде
10
Буллауде
17
Шиманьски
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
8
Крыськив
30
Джурасек
30
Джурасек
8
Крыськив
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
21
Зубков
7
Петряк
7
Петряк
21
Зубков
2
Траоре
19
Келси
19
Келси
2
Траоре
19
Бондаренко
14
Сикан
14
Сикан
19
Бондаренко
Остались в запасе
Фейеноорд
Шахтер
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Фейеноорд - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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