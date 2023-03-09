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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Фейеноорд
Шахтер - Фейеноорд: обзор матча 09 марта 2023
Шахтер
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Фейеноорд
79'
Я. Ракицкий
88'
Э. Буллауде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Фейеноорд
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
90'
Замена
И. Петряк
️️️️
Г. Судаков
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Буллауде
Пас отдал
И. Пайшао
86'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
А. Джаханбакш
ГОЛ! 1:0!
Я. Ракицкий
Пас отдал
Г. Судаков
79'
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
77'
73'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
С. Шиманьски
72'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
70'
Желтая карточка
М. Виффер
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Д. Крыськив
63'
57'
Замена
Г. Траунер
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трубин
22
Матвиенко
44
Ракицкий
3
Тэйлор
27
Степаненко
8
Крыськив
12
Топалов
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
4-2-3-1
1
Велленройтер
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
8
Крыськив
30
Джурасек
30
Джурасек
8
Крыськив
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
10
Судаков
7
Петряк
7
Петряк
10
Судаков
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
11
Джаханбакш
10
Буллауде
10
Буллауде
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
24
Дилросун
24
Дилросун
17
Шиманьски
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
Остались в запасе
Шахтер
Фейеноорд
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Шахтер - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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