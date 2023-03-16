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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Ювентус
Фрайбург - Ювентус: обзор матча 16 марта 2023
Фрайбург
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ювентус
45'
Д. Влахович (П)
90+5'
Ф. Кьеза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Ювентус
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Рабьо
90'
+1
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Кен
Желтая карточка
Р. Салаи
87'
85'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
84'
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
М. Локателли
82'
Желтая карточка
С. Айлинг
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Гюнтер
74'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
74'
70'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Влахович
70'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
62'
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Хелер
62'
56'
Желтая карточка
Д. Влахович
Замена
К. Шмидт
️️️️
М. Эггештайн
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Влахович
Вторая желтая
М. Гульде
44'
Желтая карточка
М. Гульде
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛАЗ
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ПАЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Лукас Хелер
ЛФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Рицу Доан
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Хуан Куадрадо
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
29
Николо Фаджоли
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-3-1-3
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
25
Сильдийя
8
Эггештайн
9
Хелер
11
Грегоритч
20
Доан
3-2-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
7
Куадрадо
5
Локателли
29
Фаджоли
12
Рабьо
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
8
Эггештайн
4
Шмидт
4
Шмидт
8
Эггештайн
9
Хелер
32
Грифо
32
Грифо
9
Хелер
30
Гюнтер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
30
Гюнтер
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
28
Влахович
14
Кьеза
14
Кьеза
28
Влахович
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
5
Локателли
5
Барренечеа
5
Барренечеа
5
Локателли
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
9
Кен
18
Соуле
18
Соуле
9
Кен
Остались в запасе
Фрайбург
Ювентус
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фрайбург - Ювентус
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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