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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Фрайбург
Ювентус - Фрайбург: обзор матча 09 марта 2023
Ювентус
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Фрайбург
53'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Фрайбург
88'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
Л. Бонуччи
84'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Костич
78'
Желтая карточка
Бремер
72'
67'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Влахович
67'
59'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
59'
Замена
Р. Доан
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ф. Костич
53'
51'
Желтая карточка
Л. Хелер
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
46'
24'
Желтая карточка
М. Гинтер
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Сандро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
26
Сандро
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
21
Миретти
7
Куадрадо
18
Костич
11
Ди Мария
28
Влахович
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
28
Влахович
14
Кьеза
14
Кьеза
28
Влахович
26
Сандро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
26
Сандро
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
18
Костич
9
Кен
9
Кен
18
Костич
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Салаи
20
Доан
20
Доан
7
Салаи
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
Остались в запасе
Ювентус
Фрайбург
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ювентус - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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