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    Какой вы футболист?

    Мостовой ответил, верит ли он в чемпионство «Спартака»

    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    • «Зенит» лидирует, набрав 45 баллов в 18 турах.
    • «Спартак» идет на 2-м месте с 8-очковым отставанием.

    «Спартак» хоть и отстаeт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз.

    После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания – они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и даeт нам эту интригу.

    А «Спартаку» нужно играть и набирать очки, как и другим командам. Ещe же есть очная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Да и календарь у «Спартака» в оставшихся матчах довольно хороший.

    Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом? В начале чемпионата мы говорили, что «Зенит» на 80 % будет чемпионом, что у нас и происходит из года в год. Сейчас практически ничего не поменялось.

    Но восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего три игры, а впереди ещe целых 12», – сказал Мостовой.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2023 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 9 марта, 20:41

      Еще 12 игр. СпартаГ все еще может занять 10 место.
      :)))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 9 марта, 20:40

      "Восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего три игры, а впереди ещe целых 12" - действительно, какая херня, через 3 тура обгоним ! )))

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      Рейтинг: +2472

      serglider > VVM1964 9 марта, 21:03

      Тут еще нужно учесть, что Спартак должен остальные игры выиграть, включая с Зеней на его поле. Ну и конечно судей Мешковых не должно быть в тех матчах. Верите?

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > serglider 9 марта, 21:23

      Лучше 12 игр с Мешковым.
      :)))

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