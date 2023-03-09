Мостовой ответил, верит ли он в чемпионство «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» лидирует, набрав 45 баллов в 18 турах.

«Спартак» идет на 2-м месте с 8-очковым отставанием.

«Спартак» хоть и отстаeт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз.

После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания – они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и даeт нам эту интригу.

А «Спартаку» нужно играть и набирать очки, как и другим командам. Ещe же есть очная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Да и календарь у «Спартака» в оставшихся матчах довольно хороший.

Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом? В начале чемпионата мы говорили, что «Зенит» на 80 % будет чемпионом, что у нас и происходит из года в год. Сейчас практически ничего не поменялось.

Но восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего три игры, а впереди ещe целых 12», – сказал Мостовой.

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