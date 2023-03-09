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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам

    Журналист Иван Карпов рассказал, почему товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.

    «Матч перенесли по трем причинам.

    Первая – националка давно не играла дома и, чтобы на нее пришло как можно больше людей, нужно провести встречу на выходных, а не в будни (26-го марта вместо 27-го).

    Вторая – нужен стадион с максимальной вместимостью, поэтому выбрали Питер (68 тысяч), а не Сочи (45 тысяч). Там, объективно, соберется больше народа.

    Третья – поляна лучше на «Газпром-Арене», чем на «Фиште». Кстати, иракцы не просто приедут в гости погонять в футбол, а еще и сбор у нас проведут», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • 23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.
    • Сборная отстранена от международных турниров.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.03.2023 11:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 9 марта, 14:07

      Что-то я сомневаюсь, что придёт полный стадион. Если, конечно не свезут на автобусах бюджетников. Как 23-го февраля.

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 9 марта, 13:25

      Матч века ))) Ну а как по другому, когда Россию напнули из Европы. Только с азиатскими встречаться, и как можно больше шуму нагонять --типа ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МАТЧ )))

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 марта, 13:08

      думаю придёт не больше 20 тыс. Fan ID помешает собрать максимальное кол-во зрителей

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      Рейтинг: +28765

      JTherry > Garrincha58 9 марта, 13:24

      на этом матче Fan ID действовать не будет, Алёша нагонит бюджетников или за 500 рублей предложит студентам поорать на трибунах, чтобы показать, как интересен матч против иракской сборной...)

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > JTherry 9 марта, 15:51

      О всезнающий , как на 15-е два битка выломать ? Хотелось бы в "зону активного боления" или максимально рядом . А то мне промокод не высылают (не смотря на наличие абона на первый круг).

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 9 марта, 13:04

      Потому что, у нас самый крутой стадион, самый красивый город и самые адекватные болельщики.
      Не захотели позориться и делать матч в мАскве.
      :)))

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      Рейтинг: +743

      Азбука 9 марта, 12:10

      Причина одна: в России один зимний футбольный стадион.

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