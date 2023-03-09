Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам

Что-то я сомневаюсь, что придёт полный стадион. Если, конечно не свезут на автобусах бюджетников. Как 23-го февраля.
Журналист Иван Карпов рассказал, почему товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.
«Матч перенесли по трем причинам.
Первая – националка давно не играла дома и, чтобы на нее пришло как можно больше людей, нужно провести встречу на выходных, а не в будни (26-го марта вместо 27-го).
Вторая – нужен стадион с максимальной вместимостью, поэтому выбрали Питер (68 тысяч), а не Сочи (45 тысяч). Там, объективно, соберется больше народа.
Третья – поляна лучше на «Газпром-Арене», чем на «Фиште». Кстати, иракцы не просто приедут в гости погонять в футбол, а еще и сбор у нас проведут», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- 23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.
- Сборная отстранена от международных турниров.
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