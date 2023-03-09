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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака

    Определено место проведения товарищеского матча между сборными России и Ирака.

    По информации «СЭ», игру, которая состоится 26 марта, примет Санкт-Петербург.

    Ранее сообщалось, что встречу могут провести 27 марта в Сочи.

    • 23 марта россияне сыграют с Ираном в Тегеране.
    • Сборная отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 09:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +743

      Азбука 9 марта, 11:55

      У народа говорится, в России март проходит, как зимний месяц. А зимой у нас только один круглогодичный стадион всегда готов. Так что выбор не велик.

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 9 марта, 10:39

      Почему снова одна из двух столиц? В других городах зачем стадионы строили? Чтобы понты показать на ЧМ2018 и денег наворовать?
      Верно SLADE2019 пишет, в Саранске стадион бурьяном не порос? Или думаете там людей нет? И из НН и из Самары и из Саратова и из Казани люди подтянутся т.к. недалеко. Что за бл*дство сплошное в футболе?

      2
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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > Enter2006 9 марта, 11:16

      Так Россия не Ирак, а 26 марта не май месяц.

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Enter2006 9 марта, 11:55

      Только в футболе ??? (((

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Enter2006 9 марта, 13:49

      Что за бл*дство сплошное в футболе?=====бл*дство не только в футболе...А ты и не знал ? )))

      0
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 9 марта, 10:17

      Кто бы сомневался насчет Санкт-Петербурга. Про Сочи явное вранье было. В Саранске стадион бурьяном не порос?

      3
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > SLADE2019 9 марта, 11:05

      А ведь на нем играл Криштиану...

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > vladik12 9 марта, 13:50

      Ты чо там, бухой ?

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > dauzhhhhh 9 марта, 14:59

      Хочешь сказать, дичь втираю?

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > vladik12 9 марта, 15:01

      Да нее..просто ты там бухой.

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