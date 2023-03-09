Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака

У народа говорится, в России март проходит, как зимний месяц. А зимой у нас только один круглогодичный стадион всегда готов. Так что выбор не велик.
Определено место проведения товарищеского матча между сборными России и Ирака.
По информации «СЭ», игру, которая состоится 26 марта, примет Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что встречу могут провести 27 марта в Сочи.
- 23 марта россияне сыграют с Ираном в Тегеране.
- Сборная отстранена от международных турниров.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!