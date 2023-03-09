Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак

Для посещения товарищеского матча между сборными России и Ирака не потребуется Fan ID.

«Кстати, матч пройдeт без Fan ID. Вот и сравним посещаемость с матчами РПЛ», – написал в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.

Игра с Ираком должна состояться 26 марта в Санкт-Петербурге.

23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.

Сборная отстранена от международных турниров.

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