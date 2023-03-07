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  • Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

7 марта 2023, 14:42
9

«Кривбасс» опубликовал заявление в связи с использованием «Зенитом» формы, на котором есть логотип Joma.

«Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию.

Раньше уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любых официальных контрактов.

Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждeм от них чeткой позиции и полного выхода компании с рынка России.

На период рассмотрения ситуации ФК «Кривбасс» приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте», – говорится в заявлении криворожского клуба.

  • Joma – технический партнер сборной Украины.
  • Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кривбасс
Комментарии (9)
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ruded
1678190439
ха, селяне стали управлять торговым миром..
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SpartakMoskwa
1678191725
Ипанашки Короли мира недоделанные
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alp
1678191818
фу какие все таки x o x л ы мразотные
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zarsm
1678192236
Конченые
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Maxi_7
1678192678
Обычно не комментирую политоту, но тут новость забавная - где в экономической иерархии находится Зенит - один из богатейших клубов не только России но и во всём мире, а где такой гранд мирового футбола, как Кривбасс)), честно говоря о существовании такой команды узнал исключительно из этой новости)). Так что скорее всего следующая новость будет выглядеть примерно следующим образом: "На следующий день компания Joma прекратила сотрудничество с командой Кривбасс").
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crf575757
1678194766
Салопоглощатели совсем зарвались, надо этих бандероголовых как следует вы....!
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alefreddy
1678197678
невелика потеря российский рынок более привлекательный.А политика в спорте непреемлема
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Oldtrafford83
1678199583
дебилы ах.уевшие!!!
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Ниф-Ниф
1678199791
Рога кривые и мысли под стать.
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