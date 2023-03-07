Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

Их проблемы , нам то что обсуждать ?
«Кривбасс» опубликовал заявление в связи с использованием «Зенитом» формы, на котором есть логотип Joma.
«Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию.
Раньше уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любых официальных контрактов.
Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.
Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждeм от них чeткой позиции и полного выхода компании с рынка России.
На период рассмотрения ситуации ФК «Кривбасс» приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте», – говорится в заявлении криворожского клуба.
- Joma – технический партнер сборной Украины.
- Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.
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