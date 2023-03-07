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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

    «Кривбасс» опубликовал заявление в связи с использованием «Зенитом» формы, на котором есть логотип Joma.

    «Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию.

    Раньше уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любых официальных контрактов.

    Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

    Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждeм от них чeткой позиции и полного выхода компании с рынка России.

    На период рассмотрения ситуации ФК «Кривбасс» приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте», – говорится в заявлении криворожского клуба.

    • Joma – технический партнер сборной Украины.
    • Ранее львовские «Карпаты» отказались от сотрудничества с компанией из-за ее работы в России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 14:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 18:49

      Их проблемы , нам то что обсуждать ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 17:36

      Рога кривые и мысли под стать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 7 марта, 17:33

      дебилы ах.уевшие!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 17:01

      невелика потеря российский рынок более привлекательный.А политика в спорте непреемлема

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +346

      crf575757 7 марта, 16:12

      Салопоглощатели совсем зарвались, надо этих бандероголовых как следует вы....!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 7 марта, 15:37

      Обычно не комментирую политоту, но тут новость забавная - где в экономической иерархии находится Зенит - один из богатейших клубов не только России но и во всём мире, а где такой гранд мирового футбола, как Кривбасс)), честно говоря о существовании такой команды узнал исключительно из этой новости)).
      Так что скорее всего следующая новость будет выглядеть примерно следующим образом: "На следующий день компания Joma прекратила сотрудничество с командой Кривбасс").

      4
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 15:32

      Прям вот так взял и ПОТРЕБОВАЛ! Неадекваты блин...(((

      2
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      Рейтинг: +1529

      zarsm 7 марта, 15:30

      Конченые

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11331

      alp 7 марта, 15:23

      фу какие все таки x o x л ы мразотные

      5
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 7 марта, 15:22

      Ипанашки
      Короли мира недоделанные

      2
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