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    Какой вы футболист?

    Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России

    Украинский клуб «Карпаты» объявил о расторжении договора с Joma.

    Ранее испанская компания поучаствовала в разработке новой формы для «Зенита».

    «Карпаты» сменили поставщика спортивной формы и экипировки. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке.

    На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось наиболее оптимальным.

    Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка.

    Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из российский команд подтвердила правильность решения менеджмента клуба «Карпаты», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 13:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11331

      alp 9 марта, 22:47

      Сколько Joma может заработать в России и сколько на украине? ничего личного, только бизнес..

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 4 марта, 14:06

      Товарищ провокатор прекрасно знает зачем Бомбардир печатает подобную хрень. Небось, сам же и дает ему такие задания - попробуй откажись. Но в данном случае никто не повелся, не выступил с таким постом, чтобы можно было привлечь. Поэтому товарищ решил выступить сам и спросил зачем Бомбардир это напечатал. Авось кто-то клюнет и напишет все, что думает. Не поддавайтесь на провокации, господа.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 14:03

      Испанцы, поди, рады, что освободились от неадекватов.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 4 марта, 13:56

      Укропу упаковка не понравилась)))

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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 4 марта, 13:44

      Да NIke больше предложил, чем Joma.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 13:35

      Опять Бомбардир провокациями занят, зачем ?
      Голыми никто играть не будет , а уж кто какой рынок осваивает, думаю всем пофигу.

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      Рейтинг: 0

      rtjj54u54qq 4 марта, 13:32

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      Рейтинг: +743

      Азбука 4 марта, 13:28

      Считаю надо поддержать этих испанских хомячков и всем нашим командам начать сотрудничать с Joma.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 13:26

      кто-то ушёл из россии, кто-то, наоборот, остался и развивается, даже американцы. яркий пример - бургер кинг. интересно, они теперь тоже под запретом на украине?

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      Рейтинг: +687

      Октавиус > fakeid 4 марта, 13:33

      против хозяина там никто не гавкает

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