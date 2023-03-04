Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России

Украинский клуб «Карпаты» объявил о расторжении договора с Joma.

Ранее испанская компания поучаствовала в разработке новой формы для «Зенита».

«Карпаты» сменили поставщика спортивной формы и экипировки. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке.

На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось наиболее оптимальным.

Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка.

Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из российский команд подтвердила правильность решения менеджмента клуба «Карпаты», – говорится в заявлении клуба.

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