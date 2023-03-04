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  • Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России

Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России

4 марта 2023, 13:15
7

Украинский клуб «Карпаты» объявил о расторжении договора с Joma.

Ранее испанская компания поучаствовала в разработке новой формы для «Зенита».

«Карпаты» сменили поставщика спортивной формы и экипировки. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке.

На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось наиболее оптимальным.

Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка.

Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из российский команд подтвердила правильность решения менеджмента клуба «Карпаты», – говорится в заявлении клуба.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Карпаты Зенит
Комментарии (7)
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1677925694
Считаю надо поддержать этих испанских хомячков и всем нашим командам начать сотрудничать с Joma.
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rtjj54u54qq
1677925961
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Lilipyt
1677926694
Да NIke больше предложил, чем Joma.
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neveldomha
1677927406
Укропу упаковка не понравилась)))
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DOCTOR PENALTY
1677927817
Испанцы, поди, рады, что освободились от неадекватов.
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Вомбат
1677927961
Товарищ провокатор прекрасно знает зачем Бомбардир печатает подобную хрень. Небось, сам же и дает ему такие задания - попробуй откажись. Но в данном случае никто не повелся, не выступил с таким постом, чтобы можно было привлечь. Поэтому товарищ решил выступить сам и спросил зачем Бомбардир это напечатал. Авось кто-то клюнет и напишет все, что думает. Не поддавайтесь на провокации, господа.
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alp
1678391229
Сколько Joma может заработать в России и сколько на украине? ничего личного, только бизнес..
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