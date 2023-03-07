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    Нгамале заявил, что «Динамо» постарается выполнить обещание Смолова

    Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал слова одноклубника Федора Смолова, который пообещал выиграть Кубок России с «Динамо».

    «Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то, что наш соперник — «Зенит». В футболе возможно все. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова», — сказал Нгамале.

    • «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
    • В прошлом сезоне «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в финале Кубка России.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 13:06

      Динамо ничего не выиграет. Ведь у них главная звезда - мелкий пакостник Захарян...(

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      Рейтинг: +5417

      neim 7 марта, 10:53

      В последнем матча с Крыльями, очень сильно хотелось плакать, когда мяч попадал к этому самому Муми Нгамале.
      Поставьте на его место любого нашего молодого игрока, коих в Динамо есть, хуже не будет !
      Это надо же по накупить такого шлака ! На работу Бувача совсем не похоже, что-то там намутили с этими новичками.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > neim 7 марта, 15:55

      Гол с его передачи забили. Всё-таки польза есть.

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