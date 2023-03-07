Нгамале заявил, что «Динамо» постарается выполнить обещание Смолова

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал слова одноклубника Федора Смолова, который пообещал выиграть Кубок России с «Динамо».

«Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то, что наш соперник — «Зенит». В футболе возможно все. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова», — сказал Нгамале.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

В прошлом сезоне «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в финале Кубка России.

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