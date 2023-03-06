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    Какой вы футболист?

    Ренан рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

    Новичок «Зенита» Роберт Ренан сравнил футбол в России и Бразилии.

    «Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии. Надеюсь, сложностей не возникнет — буду привыкать», — сказал Ренан.

    • Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
    • Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
    • Ренаном интересуется «Реал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      Азбука 6 марта, 17:19

      Тренируй захваты и броски. Здесь не Бразилия детка))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 16:00

      Сразу не поймешь. Бразильцев столько же.
      А еще есть бразильцы с русским паспортом.
      :)))

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