Ренан рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

Новичок «Зенита» Роберт Ренан сравнил футбол в России и Бразилии.

«Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии. Надеюсь, сложностей не возникнет — буду привыкать», — сказал Ренан.

Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.

Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).

Ренаном интересуется «Реал».

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