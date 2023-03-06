Дзюба оценил дебют Ренана в составе «Зенита»

Ну в сборную Ренана взяли на товарняк, когда можно проверить резерв. Однако попасть на такой просмотр в 19 лет зачётно. Будем следить за вундеркиндом дальше.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.
- Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
- Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
- Ренаном интересуется «Реал».
«Что понравилось в игре Ренана? Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого.
Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут», – сказал Дзюба.
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