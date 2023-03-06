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    Дзюба оценил дебют Ренана в составе «Зенита»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

    • Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
    • Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
    • Ренаном интересуется «Реал».

    «Что понравилось в игре Ренана? Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого.

    Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут», – сказал Дзюба.

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    Источник: Первый канал

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    06.03.2023 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +743

      Азбука 6 марта, 17:33

      Ну в сборную Ренана взяли на товарняк, когда можно проверить резерв. Однако попасть на такой просмотр в 19 лет зачётно. Будем следить за вундеркиндом дальше.

      0
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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 12:40

      Через месяц поборетесь, чтоб наглядно было, кто есть кто....

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:16

      Зенит плохих не покупает. Только у спама уголовнички!

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > paracetamol 6 марта, 15:21

      Пипец, это дно не пробить.
      :)))

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