Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил вингера «Зенита» Малкома за его первый гол в ворота «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ.
«Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных.
Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень.
А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол – это нечто!
Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар», – считает Орлов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»