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  • Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН»

Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН»

6 марта 2023, 09:32
4

Журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил вингера «Зенита» Малкома за его первый гол в ворота «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных.

Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень.

А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол – это нечто!

Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар», – считает Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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somn
1678089341
Красота!
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Александр.Т.
1678089638
Попал красиво , но не факт что из 10штрафных забьет хотя бы 4
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NewLife
1678089970
Удар получился точным и выверенным. Но необходим ликбез для вратаря. В футбольных школах должны объяснять, что когда тебе бьют из-за штрафной с далекого расстояния, стенка практически не защищает от попадание мяча в ворота, поскольку расстояние позволяет бьющему выбрать нужную дугу полета мяча над стенкой, что и показал Малком. Поэтому глупо вратарю оставлять открытой часть ворот за стенкой и вставать не по центру.
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paracetamol
1678094751
Вот таким и можно давать гражданство России, а не всяким там замухрышкам из свинарника!
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