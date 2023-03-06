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    Какой вы футболист?

    Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил вингера «Зенита» Малкома за его первый гол в ворота «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

    «Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных.

    Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень.

    А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол – это нечто!

    Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар», – считает Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2023 09:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:25

      Вот таким и можно давать гражданство России, а не всяким там замухрышкам из свинарника!

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 6 марта, 12:10

      А вот и Гена Флюгер, отметился, а как же во время лизнуть руку кормящего, это надо уметь, но он старый лизун и знает как и где

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 11:06

      Удар получился точным и выверенным. Но необходим ликбез для вратаря. В футбольных школах должны объяснять, что когда тебе бьют из-за штрафной с далекого расстояния, стенка практически не защищает от попадание мяча в ворота, поскольку расстояние позволяет бьющему выбрать нужную дугу полета мяча над стенкой, что и показал Малком. Поэтому глупо вратарю оставлять открытой часть ворот за стенкой и вставать не по центру.

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 6 марта, 11:00

      Попал красиво , но не факт что из 10штрафных забьет хотя бы 4

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      Рейтинг: +636

      somn 6 марта, 10:55

      Красота!

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 10:05

      Малкому зачет.
      Надеюсь не последний его мяч со штрафного.
      Вырос в цене до 80.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > Питерский князь 6 марта, 12:11

      Ну что вы занизили, до 150

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