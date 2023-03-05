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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мележиков: «Болельщики вернутся на стадион. Будем привлекать школьников, студентов»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб планирует смягчить последствие введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Моя оценка падения? Она существенная. Одно дело 15 тысяч зрителей, другое — пять. Но это не значит, что мы не должны искать возможности привлечения болельщиков на стадион. Думаю, эта ситуация временная, болельщики пойдут на стадион. Самое главное, чтобы команда играла и шла на высоких местах. Добавят нам возможностей и погодные условия.

    Мы с правительством Москвы, другими госслужбами расвиваем программу лояльности — работу со школами, институтами по привлечению учащихся и работников на стадион. Рассчитываем ли мы вернуться к прежним цифрам? Да, такая задача стоит», – сказал Мележиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 15:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 5 марта, 22:59

      только это не принесет денег в клуб а как оправдывать стадион

      1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 5 марта, 18:34

      Ставить во главу угла интересную игру команды и ее высокое место, при работе с болельщиками - замечательно. Посмотрим как это будет выполнятся и скажется на составе команды. Ну а все остальное лечит время. Истинные болельщики и так пойдут, ну а якобы фанаты, или скорее тусовщики, пусть и дальше показывают свою ограниченность.

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 16:50

      Работать надо с депутатами Госдумы, что бы эту не популярную и анти футбольную фигню отменили !!! Но вот только боюсь, что это бессмысленно - у нашего твердолобого руководства принцип не признавать ошибочность принятия решений и законов (((

      5
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      Рейтинг: +793

      Аvеngеr 5 марта, 16:40

      А школьникам ФИ-ДИ не нужен? Если не нужен то я в 4 классе.

      1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 16:34

      эти сцуки готовы осваивать государственные деньги-программы, но фануйди не отменят

      4
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 5 марта, 16:14

      Бюджетник старый проверенный и как Герасим на все согласен...

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 5 марта, 16:12

      иванов не пойдешь на футбол поставлю двойку (школа) сидоров не пойдешь на футбол поставлю не за чет (студенты) )))) картинку спасает пока что интро шум ,вот сейчас в матче динамо крылья меньше 1000 посетителей матча ,без интро шума ,то же самое что игра на сборах

      5
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > г.Онега 5 марта, 16:35

      от этого шума блевать хочется.

      3
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Рыло свина 5 марта, 17:09

      да живой звук лучше

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 16:05

      Заведомо провальный проект этот Fan ID. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 17:51

      Я в шоке! Почему? Ну почему в твоей башке изредка появляются здравые мысли? Может когда просрочку не жрешь?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 5 марта, 18:30

      А где критика инициативы Малежикова ? А то после вброса фейков о загоне петербургских бюджетников на стадион , здесь всё бурлило . А сейчас ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 5 марта, 18:40

      Ты с ног на голову не ставь. "Фейк" о загоне питерских бюджетников по факту не фейк. Кстати кто такой Малежиков? **** новый какой-то?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 5 марта, 18:50

      Давай без кривляний , наверно не трудно догадаться , что я буковку перепутал . Ну если ты "не догадался" - диалог можно закончить .
      Мне из Питера виднее фейк там или не фейк . У меня можество знакомых "по стадиону" из разных слоёв общества . И не только с "Виража" . Не понимаю кому это нагнетание понадобилось . Наверно кто-то оШень Санкт-Петербург (Ленинград , Петроград) ненавидит.
      Поди недобитки какие , из группы армии "Север" .

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      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 5 марта, 18:58

      Буковку ты перепутал? А я догадаться должен был? У вас в Питере так принято? Я не знал. Диалог можешь закончить в любой момент. Это право никто не может отнять. Фейк или не фейк видно не только из Питера, прикинь. У нас тоже прикинь множество знакомых не только по всему Питеру.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 5 марта, 19:40

      Каких знакомых то ? Или что эти "знакомые" тебе сообщили "меня заставляют идти на ненавистный Зенит , грозят увольнением" ?

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 5 марта, 19:44

      Я понятия не имею о каких знакомых ты писал...

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 5 марта, 21:17

      Я сейчас телефоны всех здесь выложу . И свои паспортные данные .
      Кстати с чего ты решил , что я за Зенит топлю ?

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      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 6 марта, 08:33

      У тебя в профиле Зенит указан.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 5 марта, 16:00

      А школьников тоже оцифровывать будут?

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      Рейтинг: +1595

      aubergine 5 марта, 15:58

      Неужели он не понимает, что вопрос не только в количестве, но и в качестве? Ну пригонят они 20 тысяч школьников, студентов и бюджетников. А толку? Только для видимости и красивой цифры. Эти статисты никогда не смогут шизить и заряжать также как организованные фанаты. Именно организованные фанаты - основа крутой атмосферы на стадионе! Не будет фанатов на стадиках - будет тишина, мрак и тухляк. Фан-айди - на ... иди!

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      Рейтинг: +5417

      neim > aubergine 5 марта, 18:01

      А что мешает "организованному фанату" сходить в МФЦ и сделать себе этот документ ?

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