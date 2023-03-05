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  • Мележиков: «Болельщики вернутся на стадион. Будем привлекать школьников, студентов»

Мележиков: «Болельщики вернутся на стадион. Будем привлекать школьников, студентов»

5 марта 2023, 15:16
12

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб планирует смягчить последствие введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Моя оценка падения? Она существенная. Одно дело 15 тысяч зрителей, другое — пять. Но это не значит, что мы не должны искать возможности привлечения болельщиков на стадион. Думаю, эта ситуация временная, болельщики пойдут на стадион. Самое главное, чтобы команда играла и шла на высоких местах. Добавят нам возможностей и погодные условия.

Мы с правительством Москвы, другими госслужбами расвиваем программу лояльности — работу со школами, институтами по привлечению учащихся и работников на стадион. Рассчитываем ли мы вернуться к прежним цифрам? Да, такая задача стоит», – сказал Мележиков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (12)
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aubergine
1678021095
Неужели он не понимает, что вопрос не только в количестве, но и в качестве? Ну пригонят они 20 тысяч школьников, студентов и бюджетников. А толку? Только для видимости и красивой цифры. Эти статисты никогда не смогут шизить и заряжать также как организованные фанаты. Именно организованные фанаты - основа крутой атмосферы на стадионе! Не будет фанатов на стадиках - будет тишина, мрак и тухляк. Фан-айди - на ... иди!
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Fialet
1678021255
А школьников тоже оцифровывать будут?
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Napaleon Banapart
1678022062
Бюджетник старый проверенный и как Герасим на все согласен...
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Рыло свина
1678023283
эти сцуки готовы осваивать государственные деньги-программы, но фануйди не отменят
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Аvеngеr
1678023600
А школьникам ФИ-ДИ не нужен? Если не нужен то я в 4 классе.
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VVM1964
1678024226
Работать надо с депутатами Госдумы, что бы эту не популярную и анти футбольную фигню отменили !!! Но вот только боюсь, что это бессмысленно - у нашего твердолобого руководства принцип не признавать ошибочность принятия решений и законов (((
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ivany4
1678030477
Ставить во главу угла интересную игру команды и ее высокое место, при работе с болельщиками - замечательно. Посмотрим как это будет выполнятся и скажется на составе команды. Ну а все остальное лечит время. Истинные болельщики и так пойдут, ну а якобы фанаты, или скорее тусовщики, пусть и дальше показывают свою ограниченность.
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alefreddy
1678046394
только это не принесет денег в клуб а как оправдывать стадион
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