Мележиков: «Болельщики вернутся на стадион. Будем привлекать школьников, студентов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб планирует смягчить последствие введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Моя оценка падения? Она существенная. Одно дело 15 тысяч зрителей, другое — пять. Но это не значит, что мы не должны искать возможности привлечения болельщиков на стадион. Думаю, эта ситуация временная, болельщики пойдут на стадион. Самое главное, чтобы команда играла и шла на высоких местах. Добавят нам возможностей и погодные условия.

Мы с правительством Москвы, другими госслужбами расвиваем программу лояльности — работу со школами, институтами по привлечению учащихся и работников на стадион. Рассчитываем ли мы вернуться к прежним цифрам? Да, такая задача стоит», – сказал Мележиков.

Накануне на матче 18-го тура «Спартак» – «Урал» было менее 5 тысяч зрителей.

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