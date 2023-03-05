Дзюба ответил на вопрос, что хуже: видео с его мастурбацией или удар Кокорина стулом в Пака

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил два видео, которые попали в сеть в 2020 и 2018 годах соответственно.

– Что хуже, по твоему мнению: твое видео с мастурбацией или с ударом Александра Кокорина стулом по голове Дениса Пака?

– Да я не сужу вообще. Это их право. Кокора мое мнение знает. Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Вещи произошли. Каждый отвечает. Слава богу, никого не убили.

Кокорин вместе с Павлом Мамаевым за беспорядки в кофейне провели год в тюрьме.

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