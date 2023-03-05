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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба ответил на вопрос, что хуже: видео с его мастурбацией или удар Кокорина стулом в Пака

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил два видео, которые попали в сеть в 2020 и 2018 годах соответственно.

    – Что хуже, по твоему мнению: твое видео с мастурбацией или с ударом Александра Кокорина стулом по голове Дениса Пака?

    – Да я не сужу вообще. Это их право. Кокора мое мнение знает. Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Вещи произошли. Каждый отвечает. Слава богу, никого не убили.

    • Кокорин вместе с Павлом Мамаевым за беспорядки в кофейне провели год в тюрьме.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    05.03.2023 11:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 12:36

      Сколько же грязи в этих трёх строках...(((

      2
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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 5 марта, 12:25

      Пусть хоть всю комнату забрызгает если продолжит забивать в каждом матче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      avera 5 марта, 12:01

      Что больше на ФУТБОЛЬНОМ сайте обсуждать нечего? Каждый дрочит ,как хочет.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > avera 5 марта, 14:28

      Во втором предложении ты сам ответил на свой вопрос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +555

      avera > Fialet 5 марта, 20:48

      Завидуешь.

      0
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 5 марта, 11:24

      По поводу видео, Артем поступил совершенно правильно. Как известно у него украли смартфон, на котором находилось видео предназначенное для жены Дзюбы. Воры стали шантажировать Дзюбу публикацией этого личного видео. Тогда Артём резко отказал шантажистам и сразу же позвонил главным тренерам сборной и Зенита. В этой ситуации Артем продемонстрировал себя разумным, адекватным гражданином. Но меня интересует другое, было ли заведено дело прокуратурой по 158 статье УК РФ и по 137 статье УК РФ? Не на секунду не удивлюсь, если преступниками являются болельщики Спартака!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Semenycch 5 марта, 11:46

      Ты такой смешной! Про жену тут пишешь. Никто не крал никакой смартфон. Все знают, что Зюба дрочил на шляндру, которая и слила видос! Кстати жена после видоса хотела развода, но...договорились по семейному как грится. Она наверно миллион раз пожалела, что Зюба увел ее у корешка его. Кстати дело заведено было. Не на секунду не удивлюсь, что это ты слил видос!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Semenycch 5 марта, 12:10

      Вы на Федуна с Заремой намекаете???..)

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Cleaner 5 марта, 12:59

      И ты и дюба слишком мелко плаваете ( жопа видна) что бы вами Федун занимался

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