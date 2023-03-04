Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»

Ну таким макаром и чемпионами можно себя объявить, а ты в матче с Локомотивом, не спросил Иванова почему он вам гол засчитал после нарушения Игнатова?
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».
- Москвичи потеряли очки – ничья 2:2.
- На 85-й минуте арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева.
- Вероятно, это была судейская ошибка.
«Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол.
Мешков не извинялся. Я просто спросил у него, что было. А потом ушел.
Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» пять баллов за рестарт сезона», – заявил Соболев.
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