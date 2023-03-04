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    Какой вы футболист?

    Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

    • Москвичи потеряли очки – ничья 2:2.
    • На 85-й минуте арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева.
    • Вероятно, это была судейская ошибка.

    «Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол.

    Мешков не извинялся. Я просто спросил у него, что было. А потом ушел.

    Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» пять баллов за рестарт сезона», – заявил Соболев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2023 16:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 5 марта, 08:51

      Ну таким макаром и чемпионами можно себя объявить, а ты в матче с Локомотивом, не спросил Иванова почему он вам гол засчитал после нарушения Игнатова?

      1
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:50

      победа почти без очков

      1
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      Рейтинг: +56

      boog_17 4 марта, 19:10

      ладно, хоть попал в створ, лапоть...)))

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 18:59

      Соболе-дельфин тебе ответка прискакала. бывает такое , спецом для поторезов.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 4 марта, 18:48

      Понятно что судейка подгадил, но не надо херню нести, результат на табло.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:44

      Кроме тебя, дылды тупого, никто так не считает. Честно никак?

      2
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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 4 марта, 18:24

      Плохо нырял дельфин

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 4 марта, 17:34

      Мягко говоря не совсем уместная шутка.
      Сколько ударов по воротам ты сделал, что бы был положительный результат?

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 17:29

      Сразу аидно, в школе не учился!
      :)))
      Кто-нибудь объясните парню, что счет 2:2, это ничья.
      Или это Зарема наних так влияет? Создала им СВОЮ реальность..
      Короче, ПОЗОРИЩЕ, лучше бы молчал!
      :)))

      5
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      Рейтинг: +550

      vsolon 4 марта, 17:24

      провокатор ....или идиот...

      2
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