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  • Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»

Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»

4 марта 2023, 16:49
12

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

  • Москвичи потеряли очки – ничья 2:2.
  • На 85-й минуте арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева.
  • Вероятно, это была судейская ошибка.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол.

Мешков не извинялся. Я просто спросил у него, что было. А потом ушел.

Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» пять баллов за рестарт сезона», – заявил Соболев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Соболев Александр Мешков Виталий
Комментарии (12)
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KLINSI
1677939804
Дуrак думбой богатеет)))
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vsolon
1677939871
провокатор ....или идиот...
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ivany4
1677940456
Мягко говоря не совсем уместная шутка. Сколько ударов по воротам ты сделал, что бы был положительный результат?
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Romeo 123
1677943475
Плохо нырял дельфин
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paracetamol
1677944657
Кроме тебя, дылды тупого, никто так не считает. Честно никак?
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Fialet
1677944908
Понятно что судейка подгадил, но не надо херню нести, результат на табло.
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Ziklop
1677945585
Соболе-дельфин тебе ответка прискакала. бывает такое , спецом для поторезов.
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boog_17
1677946239
ладно, хоть попал в створ, лапоть...)))
Ответить
alefreddy
1677948629
победа почти без очков
Ответить
Красногвардейчик
1677995498
Ну таким макаром и чемпионами можно себя объявить, а ты в матче с Локомотивом, не спросил Иванова почему он вам гол засчитал после нарушения Игнатова?
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