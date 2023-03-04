Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

Москвичи потеряли очки – ничья 2:2.

На 85-й минуте арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева.

Вероятно, это была судейская ошибка.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол.

Мешков не извинялся. Я просто спросил у него, что было. А потом ушел.

Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» пять баллов за рестарт сезона», – заявил Соболев.

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