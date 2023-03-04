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    «Это попытка вымогательства». Адвокат – об обвинении Хакими в изнасиловании

    Фанни Колен, адвокат защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировала ход следствия в связи с обвинениями игрока в изнасиловании.

    «Заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти медицинское или психологическое обследование.

    Также она не захотела участвовать в очной ставке с Хакими, хотя обвинение основано исключительно на ее словах.

    По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», – сказала адвокат.

    • В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.
    • По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
    • Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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    Источник: L’Equipe

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    04.03.2023 12:59
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