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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии

    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями в связи с первым приглашением в сборную Бразилии.

    «Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.

    Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» – написал зимний новичок «Зенита» в соцсетях.

    • Бразилия 25 марта встретится со сборной Марокко.
    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      Азбука 4 марта, 13:23

      Такими темпами карьера у Ренана движется, а он ещё не успел сыграть за Зенит. А в мае Ренану играть на ЧМ до 20. Если и там себя покажет, то не долго ему у нас чалиться. Одна надежда, что Зенит на трансфере не продешевит.

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