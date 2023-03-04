Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии

Такими темпами карьера у Ренана движется, а он ещё не успел сыграть за Зенит. А в мае Ренану играть на ЧМ до 20. Если и там себя покажет, то не долго ему у нас чалиться. Одна надежда, что Зенит на трансфере не продешевит.
Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями в связи с первым приглашением в сборную Бразилии.
«Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.
Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» – написал зимний новичок «Зенита» в соцсетях.
- Бразилия 25 марта встретится со сборной Марокко.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
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