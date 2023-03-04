Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями в связи с первым приглашением в сборную Бразилии.

«Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.

Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» – написал зимний новичок «Зенита» в соцсетях.

Бразилия 25 марта встретится со сборной Марокко.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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