Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии

В первый и последний, и если он уж был таким топом, то не поменяли бы
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Рамоном Менезесом определился с составом на мартовский товарищеский матч с Марокко.
Всего в списке 23 футболиста, девять из них – дебютанты.
Среди тех, кого вызвали впервые, – новичок «Зенита» Роберт Ренан.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Бразилия встретится с Марокко 25 марта.
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