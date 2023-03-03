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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии

    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Рамоном Менезесом определился с составом на мартовский товарищеский матч с Марокко.

    Всего в списке 23 футболиста, девять из них – дебютанты.

    Среди тех, кого вызвали впервые, – новичок «Зенита» Роберт Ренан.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Бразилия встретится с Марокко 25 марта.

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    Источник: твиттер сборной Бразилии

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    03.03.2023 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 19:30

      В первый и последний, и если он уж был таким топом, то не поменяли бы

      2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > Skull_Boy 3 марта, 20:22

      сперва реал хочет купить его за 40 лямов, теперь сборная - а тебе хоть сцы в глаза.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 > fakeid 3 марта, 22:26

      Ну на счёт реала, это может и пыль в глаза от агента, а вот вызов в сборную, это уже показатель

      3
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 19:26

      Многообещающий талант походу появился в Зените. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 3 марта, 18:49

      Надо срочно гражданство давать.

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:21

      Неплохого, видать, Зенит купил!

      2
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      Рейтинг: +743

      Азбука > paracetamol 3 марта, 19:56

      Не купил, а поменял, но тоже видать удачно.

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