Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Рамоном Менезесом определился с составом на мартовский товарищеский матч с Марокко.

Всего в списке 23 футболиста, девять из них – дебютанты.

Среди тех, кого вызвали впервые, – новичок «Зенита» Роберт Ренан.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Бразилия встретится с Марокко 25 марта.

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