Сперцян охарактеризовал нового тренера «Краснодара» Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выделил главные качества Владимира Ивича, который возглавил команду в январе.

«Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер.

У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», – сказал Сперцян.

Ивич сменил Александра Сторожука.

Стороны подписали контракт на 2 года.

Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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