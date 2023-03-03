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    Какой вы футболист?

    Сперцян охарактеризовал нового тренера «Краснодара» Ивича

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выделил главные качества Владимира Ивича, который возглавил команду в январе.

    «Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер.

    У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», – сказал Сперцян.

    • Ивич сменил Александра Сторожука.
    • Стороны подписали контракт на 2 года.
    • Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2023 17:42
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