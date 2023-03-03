Сперцян охарактеризовал нового тренера «Краснодара» Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выделил главные качества Владимира Ивича, который возглавил команду в январе.
«Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер.
У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», – сказал Сперцян.
- Ивич сменил Александра Сторожука.
- Стороны подписали контракт на 2 года.
- Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
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Источник: «РБ Спорт»