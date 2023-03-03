Писарский: «Цели уехать в Европу нет. Была цель уехать из Крыма»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у него нет цели уехать играть в Европу.

«У меня была задача — заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.

Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — заявил Писарский.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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