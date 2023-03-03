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    Какой вы футболист?

    Писарский: «Цели уехать в Европу нет. Была цель уехать из Крыма»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у него нет цели уехать играть в Европу.

    «У меня была задача — заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.

    Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — заявил Писарский.

    • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
    • Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2023 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 3 марта, 10:45

      Сычевой вовремя понял, что происходит. Успехов парню

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